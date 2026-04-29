La Comunidad de Madrid activará el aviso naranja principalmente en el área metropolitana y Henares

El Ayuntamiento de Madrid activará desde las 12:00 hasta las 22:00 horas el Plan de Actuación de Inundaciones

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Durante la jornada de este miércoles 29 de abril, son diez las comunidades que se mantienen en aviso por lluvias, destacando Madrid con una alerta naranja ante las tormentas que se aproximan a la capital, principalmente en el área metropolitana y Henares según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El Ayuntamiento de Madrid activará desde las 12:00 hasta las 22:00 horas el Plan de Actuación de Inundaciones (PAINUNAM) en su nivel 0, fase de Alerta y Seguimiento, ante el aviso naranja de la Aemet. Emergencias Madrid ha informado de que las lluvias y tormentas pueden ir acompañadas de granizo y viento.

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Precaución ante las precipitaciones acumuladas

Desde la AEMET han hecho hincapié sobre el "peligro importante" en el área Metropolitana y Henares por precipitaciones acumuladas de hasta 30 mm en una hora, así como de tormentas acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes y, ocasionalmente, granizo.

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Asimismo, la Sierra de Madrid y la zona Sur, Vegas y Oeste estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas. La precipitación acumulada podría alcanzar los 15 mm en una hora.

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Diez comunidades bajo avisos

Además de la de Madrid, otras diez comunidades autónomas peninsulares están hoy bajo aviso por lluvias y tormentas con posibilidad de fuertes rachas y granizo, de las cuales cinco se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante, ante acumulaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

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Se prevén cantidades de lluvia por encima de esos niveles en el área metropolitana de Madrid y la zona del Henares, y en la Ibérica de Soria, riojana, zaragozana y en la Alcarria de Guadalajara.

Por ello se activarán al mediodía avisos naranjas por lluvias fuertes y también por tormentas en Aragón, ambas Castillas, Comunidad de Madrid y La Rioja, según las predicciones de la AEMET.

Asimismo, activarán avisos aunque de color amarillo, con peligro bajo, otras cinco comunidades: Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco.

Se acumularán cantidades de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora de manera extensa en estos territorios. En Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cáceres (Extremadura), Madrid o País Vasco se registrarán además tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente de granizo.

También habrá tormentas con posibilidad de granizo en Galicia, sobre todo en Ourense y Pontevedra, al igual que en la provincia de Zaragoza (Aragón).