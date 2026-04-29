El cuerpo de Jesús Tavira fue encontrado en estado de descomposición, con heridas de arma blanca y enterrado en una vivienda

Hallan el cadáver de Jesús Tavira, testigo clave del caso de la viuda de la CAM, en casa de uno de sus trabajadores en Alicante

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Jesús Tavira, empresario y testigo clave del caso de la viuda de Vicente Sala, asesinada a tiros en 2016, ha sido encontrado muerto y enterrado en la vivienda de uno de sus trabajadores. El principal sospechoso, un mecánico que trabajaba en el establecimiento de compra y venta de coches propiedad del fallecido, ya ha sido detenido junto a su mujer.

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras encontrar el cuerpo de Tavira en estado de descomposición en la vivienda de un matrimonio que ya es considerado como principal sospechoso. El testigo clave desapareció el 18 de marzo y no es casualidad el que se haya encontrado enterrado en una casa a dos metros de profundidad.

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Jesús Tavira era considerado un testigo clave al haber intercambiado hasta 200 llamadas con el que fue el único acusado de este crimen. Las autoridades parten de la hipótesis de que haya podido ser un ajuste de cuentas porque el empresario tenía muchos "negocios oscuros", tal y como confirma Sofía Muñoz en directo desde la fachada de la vivienda en Alicante.

Tenía numerosas heridas de arma blanca

"Su cuerpo apareció en un aljibe a dos metros de profundidad con numerosas heridas de arma blanca que se dejaban ver en su cuerpo a pesar de que el cadáver en un avanzado estado de descomposición. Los agentes han informado de que ya se ha procedido a la detención de cuatro personas".

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El cuerpo encontrado en el aljibe a varios metros de profundidad tenía numerosas heridas de arma blanca además de una medalla que la familia de Jesús Tavira ha podido identificar, confirmando que se trataba del empresario. La autopsia también ha servido para aclarar que el desaparecido había sido asesinado y enterrado en esta vivienda situada a las afueras de Alicante.

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Un matrimonio, inquilinos de la casa donde han encontrado el cadáver, ha sido detenido. El hombre es un mecánico que trabajó en un establecimiento propiedad del fallecido que se dedicaba a la compra y venta de coches. Fue delatado por varias pruebas en su contra: declaró a los agentes que su jefe le había hecho una visita, pero que después se fue.

Las pruebas contra el detenido por el asesinato de Tavira

Sin embargo, las cámaras de seguridad le delataron, como también lo hizo el hecho de que su jefe le debiese dinero. Las autoridades ya tenían un testimonio que se contradecía con las evidencias y un móvil para el asesinato. Otro hombre, un delincuente con numerosos antecedentes también ha sido detenido, por ayudar al acusado en el asesinato de Tavira.

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"Se ha detenido a una cuarta persona que fue la que quemó el coche que encontramos el pasado mes de marzo", confirmó a la prensa la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Con esta muerte se vuelve a abrir el caso de la viuda del CAM, ya que Tavira era testigo clave y gran amigo del sospechoso principal del asesinato de la mujer.

Jesús Tavira estuvo en el concesionario de su amigo Miguel López, escenario del crimen y esto le permitió señalar a dos hombres, uno de ellos el sicario que apretó el gatillo del arma con el que fue asesinada la mujer. Es un crimen que lleva casi una década sin resolverse y que ahora parece encaminar una posible hipótesis tras la aparición del cadáver.