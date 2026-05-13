Claudia Barraso 13 MAY 2026 - 17:17h.

Fran Redondo, el nieto de Julián Muñoz, va a ser padre por primera vez después unos años difíciles tras la muerte del exalcalde de Marbella

Así ha sido el entierro de Julián Muñoz: con pocos rostros conocidos y en la más estricta intimidad

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La familia de Julián Muñoz está de celebración tras varios años intensos después del fallecimiento del exalcalde de Marbella, ya que su nieto, Fran Redondo va a ser padre. Una noticia que habría puesto a su abuelo muy contento ya que los dos mantenían una relación muy estrecha pese a las tensiones generadas por su caso de corrupción.

Fran Redondo siempre ha estado muy alejado del foco mediático hasta que la delicada de salud de su abuelo comenzó a deteriorarse y fue él quien respondió ante la prensa, mostrando lo unido que estaba a él y lo mucho que apoyó a toda la familia. De hecho, el joven ha tenido una conexión muy especial con la familia de su madre, Eloísa Muñoz, con quien se ha dejado ver mucho especialmente en los momentos más delicados.

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El joven ahora se ha convertido en protagonista tras la noticia de que en unos meses se convertirá en padre primerizo. Según han confirmado algunas fuentes cercanas a Fran y ha recogido el medio ‘¡Hola!’, está muy ilusionado en esta nueva etapa que afronta con ganas y que le ha servido para recuperar los ánimos tras la muerte de su abuelo hace un par de años.

El permanente homenaje de Fran a su abuelo

Fue un golpe duro de asimilar para el malagueño que no se separó de su abuelo desde que fue ingresado hasta que murió. De hecho, en septiembre de 2024 compartió varios mensajes dedicados a él escritos con mucho cariño y añoranza, según ha podido recordar el mismo medio.

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Además, otro de los gestos que ha llamado mucho la atención es ver que incluso se ha tatuado el rostro de su abuelo, algo que en su momento fue muy comentado en redes sociales y que incluso le llevó a dar alguna que otra entrevista en televisión donde afirmaba que “gracias a esa cara soy quien soy”.