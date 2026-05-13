El juez Peinado ha rechazado otros recursos, los que presentaron los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés

El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

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La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que deje en suspenso su causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decida si avala o revoca la propuesta del magistrado de que sea juzgada ante un jurado popular.

Recursos contra la decisión del juez Peinado

El abogado Antonio Camacho ha presentado un nuevo escrito ante el juzgado que dirige Peinado, al que ha tenido acceso EFE, en el que argumenta que no puede continuar el procedimiento hasta que la Audiencia no resuelva los diferentes recursos presentados contra decisiones del magistrado.

En concreto, alude al que presentó la Fiscalía contra la resolución en la que Peinado adecuaba la causa al procedimiento del jurado, y el recurso de queja que el propio abogado de Begoña Gómez interpuso contra el auto en el que el juez proponía juzgar a Begoña Gómez y otros dos investigados por un jurado popular.

Hace apenas unos días, el magistrado rechazó ya otros recursos, los que presentaron los tres investigados -Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-, y ratificó su decisión de proponer que sean juzgados por un jurado.

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La Audiencia Provincial de Madrid -órgano superior que resuelve los recursos contra decisiones de Peinado- ya anuló hace meses la transformación de la causa al procedimiento del jurado, al considerar que Peinado no había reunido "indicios concluyentes y consistentes".

Días después, el juez dictó una nueva resolución en el mismo sentido que será de nuevo evaluada por la Audiencia.

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Conductas "más propias de regímenes absolutistas"

En su escrito, el abogado de Gómez defiende que es "manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento".

Porque, la estimación de los recursos pendientes obligaría a dar marcha atrás al procedimiento al momento actual, "con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría".

En ese escenario, si los plazos de la causa continúan, para el abogado, se daría una "situación procesalmente insostenible" porque la eventual estimación de los recursos "llegaría en un momento en que el procedimiento habría avanzado de forma irreversible".

El juez Peinado decidió cerrar la instrucción el pasado mes de abril y proponer enviar al banquillo frente a un jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

En aquel auto, aludía, al abordar el presunto tráfico de influencias, a que para encontrar conductas similares a las que atribuye a la esposa de Pedro Sánchez "más propias de regímenes absolutistas", habría que remontarse al reinado de Fernando VII.