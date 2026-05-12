Donald Trump ha reiterado que Washington no necesita a la OTAN, después de que Mark Rutte, se haya mostrado "extremadamente optimista"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este martes que Washington no necesita a la OTAN, horas después de que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, se haya mostrado "extremadamente optimista" con el futuro de la organización. "No necesitamos a la OTAN", ha argüido.

"La OTAN me ha decepcionado mucho. No ha estado presente cuando la necesitábamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la hubiéramos necesitado, no habría estado ahí", ha señalado el magnate republicano en declaraciones a la prensa.

Esto se produce horas después de que Rutte haya restado importancia a las reiteradas amenazas de Trump de sacar a su país de la organización o de expulsar a otros que se niegan a subir el gasto en defensa, como es el caso de España.

"En cuanto al futuro de la OTAN, soy extremadamente optimista. Y lo soy a causa del presidente Trump. Porque miren lo que ocurrió el año pasado", ha indicado, señalando que en 2025 todos los Estados miembro, incluidas economías grandes como Canadá, España, Bélgica e Italia, elevaron el gasto en defensa hasta el 2% del sus respectivos PIB.

El reciente anuncio por parte de la Administración Trump de la retirada de 5.000 efectivos estadounidenses desplegados en suelo alemán abre interrogantes sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Europa y su impacto en el equilibrio de seguridad en el continente, en un momento de reajuste de prioridades estratégicas por parte de Washington.

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Su cuenta pendiente con Groenlandia

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha exigido al enviado especial estadounidense, Jeff Landry, contar con una "agenda clara" de cara a una posible reunión entre las partes en el marco de las constantes reclamaciones soberanistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la isla.

"Estamos negociando, pero no hemos llegado a un acuerdo", ha expresado el primer ministro, instando a Washington a respetar las 'líneas rojas' de Groenlandia y reiterando que no aceptarán amenazas después de que Trump haya dicho varias veces en los últimos años que quiere anexionarse el territorio.

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Nielsen ha afirmado en declaraciones a la prensa desde Copenhague, que están dispuestos a "hacer más". "Estamos dispuestos a asumir una mayor responsabilidad en la OTAN en materia de seguridad internacional. Estamos dispuestos a tener una cooperación empresarial más amplia y eficaz", ha aseverado.