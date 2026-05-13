El pasajero estadounidense con síntomas da negativo por hantavirus

La cepa del hantavirus que circulaba por Europa hasta ahora es distinto al del cono sur, porque no se transmite de humano a humano. En 2023, último año del que se han publicado datos hubo un total de 1.885 casos, la mayoría en Alemania, Finlandia y Suecia. La investigadora del IS Global y médica de salud internacional del Hospital Clinic de Barcelona, Natalia Rodríguez-Valero, ha explicado que el hantavirus que hay en Europa "no tiene nada que ver con el del brote" del crucero MV Hondius.

Según esta experta, estos dos virus son endémicos de las zonas boscosas del Centro, Este y Norte de Europa. "La cantidad de casos depende del comportamiento de su resevorio, que son roedores específicos de esas zonas y va cambiando el número en función de la cantidad de roedores, de las condiciones ambientales y ecológicas de los ratones", según señala la investigadora. El país que más casos notificó en 2023 fue Finlandia, con 806; seguido de Alemania, con 335; y Suecia, con 157.

(FUENTE EFE VERDE)