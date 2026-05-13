El brote de Hantavirus, en directo: Francia mantiene en cuarentena a varios menores, entre los 22 confinados
El crucero MV Hondius tiene previsto llegar a Róterdam el domingo 17 o el lunes 18 de mayo con sus 27 tripulantes a bordo
La mujer aislada en un hospital de Alicante vuelve a dar negativo por tercera vez
El crucero MV Hondius, donde se desató el brote de hantavirus ya navega desde hace 48 horas rumbo Róterdam, pero detrás queda la tensión política generada en España, por las críticas de la oposición, en contraste con los elogios de la OMS y de la UE. La OMS eleva a 11 los casos positivos de Hantavirus, incluyendo tres fallecidos, mientras la paciente francesa contagiada permanece en estado grave conectada a un respirador y el español, ha pasado la noche con febrícula, confinado en una Unidad de máximo aislamiento del hospital Gómez Ulla, en Madrid.
El pasajero estadounidense con síntomas da negativo por hantavirus
Era uno de las 18 personas que regresaron a Estados Unidos y que viajaban en el crucero MV Hondius. Ya estaba en cuarentena por ser posible contagiado , pero la prueba al hantavirus ha dado negativo para la variante andina del virus, según han informado las autoridades sanitarias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) en una publicación en X.
El hombre presentaba síntomas leves y fue trasladado al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad Emory, en Atlanta, junto con otro de los evacuados, que es su pareja.
El hantavirus en Europa: la cepa que circulaba por nuestro continente no se transmite entre humanos
La cepa del hantavirus que circulaba por Europa hasta ahora es distinto al del cono sur, porque no se transmite de humano a humano. En 2023, último año del que se han publicado datos hubo un total de 1.885 casos, la mayoría en Alemania, Finlandia y Suecia. La investigadora del IS Global y médica de salud internacional del Hospital Clinic de Barcelona, Natalia Rodríguez-Valero, ha explicado que el hantavirus que hay en Europa "no tiene nada que ver con el del brote" del crucero MV Hondius.
Según esta experta, estos dos virus son endémicos de las zonas boscosas del Centro, Este y Norte de Europa. "La cantidad de casos depende del comportamiento de su resevorio, que son roedores específicos de esas zonas y va cambiando el número en función de la cantidad de roedores, de las condiciones ambientales y ecológicas de los ratones", según señala la investigadora. El país que más casos notificó en 2023 fue Finlandia, con 806; seguido de Alemania, con 335; y Suecia, con 157.
(FUENTE EFE VERDE)
Entre las personas en cuarentena por hantavirus en Francia hay varios niños
La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha informado que entre los 22 personas que permanecen en cuarentena por haber tenido contacto con casos de hantavirus hay varios niños. En este grupo hay ocho franceses que viajaron el 25 de abril en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo junto a una mujer posteriormente fallecida con el hantavirus del tipo Andes. En este grupo hay personas de todas las edades, incluidos niños, según precisó la ministra.
El crucero MV Hondius, a medio camino hacia el puerto de Róterdam con el cadáver de una pasajera alemana
El crucero MV Hondius continúa su travesía rumbo a un puerto de Róterdam, en Países Bajos con el cuerpo de la pasajera alemana fallecida el pasado 2 de mayo por hantavirus a bordo. La mujer es una de los tres fallecidos hasta ahora con el brote que se desató en el crucero y que desencadenó una crisis sanitaria. La compañía naviera Oceanwide Expeditions, responsable del barco ha informado este lunes por la noche que la 27 personas a bordo, 25 miembros de la tripulación y dos médicos todos están "asintomáticos" y se "supervisarán continuamente durante el viaje".
Preocupación por la pasajera francesa con hantavirus: está en estado "muy crítico", conectada a un pulmón artificial
Preocupación por la pasajera francesa con hantavirus: está en estado "muy crítico", conectada a un pulmón artificial, con "la forma más grave de insuficiencia cardiopulmonar"
La pasajera francesa contagiada de hantavirus e ingresada en un hospital de París después de que su situación empezase a empeorar en el vuelo de repatriación al aeropuerto de Le Bourget, en la capital francesa, se encuentra en estado “muy crítico”, tal como ha confirmado el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.Ir a la noticia