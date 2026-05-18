Jennie Garth habla en su libro de memorias sobre la fragilidad de la fama, la presión de Hollywood y las decisiones equivocadas

¿Qué fue de los actores de ‘Sensación de vivir’?

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En los años 90 medio planeta estuvo pendiente de las idas y venidas amorosas de los protagonistas de 'Sensación de vivir', como se conoció en España la serie 'Beverly Hills 90210'. Especialmente de las de Kelly Taylor, interpretada por Jennie Garth, que tenía frente a sí a dos pretendientes imposibles de ignorar: Brandon Walsh y Dylan McKay. Que al final de la quinta temporada pronunciara las palabras 'I choose me' ("me elijo a mí misma") para tomar una decisión no solo rompió uno de los triángulos amorosos más icónicos de la década sino que supuso toda una declaración de independencia emocional que, treinta años después, también da título a las memorias de la actriz, publicadas el pasado mes de abril.

Lejos del barniz nostálgico que podría esperarse de una estrella asociada para siempre a un fenómeno juvenil, Garth, de 54 años, ha optado por una radiografía cruda de su recorrido personal. En sus páginas habla abiertamente de la presión estética de Hollywood, la fragilidad tras la fama, la maternidad, los divorcios, la ansiedad, las decisiones equivocadas y, sobre todo, el largo aprendizaje de volver a elegirse.

En entrevistas recientes, la intérprete ha explicado que durante años no comprendió del todo la dimensión de aquella frase que pronunció Kelly Taylor en 1995. Entonces parecía solo un giro de guion audaz; hoy la entiende como una brújula. Sobre todo porque en aquellos años de fama exagerada llegó a sentirse muy perdida. "Protagonizar la serie era como ser uno de los Beatles. No había preparación para eso. Era aterrador y desconocido para todos los actores y te tocaban hundirte... o nadar", explica en 'People'.

La fama no fue una camino de rosas

En el libro Garth desmonta con elegancia la fantasía de perfección rubia californiana que proyectó durante años. De hecho, interpretar a Kelly terminó afectando a su propia percepción corporal, hasta el punto de someterse a cirugía estética siendo muy joven, en parte influida por los cánones imposibles de la época y por una industria que confundía validación con apariencia. También aborda episodios especialmente delicados de salud mental y autodestrucción emocional.

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En su vida se mezclaron las adicciones y las relaciones sentimentales turbulentas. Se casó en tres ocasiones y tuvo tres hijas con el actor Peter Facinelli. Tras divorciarse de este en 2013 cayó en una profunda depresión que incluso le llevó a ser ingresada tras mezclar alcohol y pastillas. “Noté que mi luz se apagaba realmente. No irradiaba una buena energía. Podía verlo en el espejo. Podía ver el impacto negativo que ese tipo de duelo e ira estaba teniendo en mí”, explica sobre aquella época.

La sombra luminosa de Luke Perry

Garth renació tras pasar por rehabilitación y volvió a encontrar el amor con Dave Abrams, con quien lleva casada desde 2015. Pero a la hora de hacer recuento sentimental es inevitable hablar de Luke Perry, fallecido en 2019, con quien compartía una química eléctrica y casi magnética que traspasaba la pantalla. "Sin duda, él fue mi primer amor de verdad, sentía un gran afecto por él", confiesa en sus memorias, confirmando que esa relación que había en la ficción pronto se volvió real, algo que provocó que su relación se hiciera "muy complicada" para ella "porque era muy joven".

La actriz admite que sigue sintiendo la presencia de Perry en momentos de duda, como una especie de recordatorio afectivo de aquella conexión irrepetible que compartieron. "Nunca ha amado tanto a alguien", asegura. En cuanto a la también fallecida Shannen Doherty, su compañera de Beverly Hills, Garth admite que su relación fue más confusa, aunque no por culpa de ellas. "Los guionistas crearon un enfrentamiento entre nuestros personajes. Eso se trasladó a los medios y terminó por cambiar la percepción que el mundo tenía sobre nosotras", revela en su biografía.