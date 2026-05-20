Redacción Uppers 20 MAY 2026 - 14:35h.

La actriz deslumbró en la alfombra roja del estreno en Los Ángeles de 'The Boroughs', la nueva serie de los creadores de 'Stranger Things'

Secretos de 'Thelma y Louise': Geena Davis revela por qué prefirió a Brad Pitt en vez de a George Clooney

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Geena Davis ha vuelto al primer plano de la actualidad a sus 70 años. Su icónica imagen junto a Susan Sarandon en el cartel de 'Thelma & Louise' ilustra la 79º edición del Festival de Cine de Cannes, que se está celebrando estos días. Y su presencia en la alfombra roja del estreno en Los Ángeles de 'The Boroughs', la nueva serie de los creadores de 'Stranger Things', acaparó todas las miradas con un look que despertó la admiración de todo el mundo.

Ataviada con un minivestido negro de escote pronunciado cubierto de llamativas cuentas blancas y luciendo su melena castaña peinada con raya al costado y ondas suaves, Davis presentaba una imagen radiante que podría haber pertenecido a cualquier década de su trayectoria, como si el tiempo se hubiera detenido en ella. La protagonista de 'Bitelchús' ha reconocido durante sus últimas entrevistas sentirse más segura y atractiva según pasan los años.

Hace unas semanas, Davis habló en CBS Mornings sobre cómo vive esta etapa de su vida. “Es muy extraño cuando te haces mayor. Tienes una imagen de cómo será y luego llegas ahí y piensas: ‘Sigo siendo yo. No ha pasado nada’”, comentaba. Lo curioso es que durante mucho tiempo no se sintió cómoda consigo misma.

Más atractiva con cada década

En 2022, durante la presentación de sus memorias 'Dying of Politeness', reveló por primera vez que durante muchos años no se consideró atractiva. Alcanzar el éxito como modelo antes de hacerlo en el cine tampoco le dio más seguridad. Más bien al contrario. “Solo pensaba que había descubierto alguna forma mágica de acomodar mi cuerpo para que la gente creyera que era guapa”, contó a 'The Times'.

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Afortunadamente, hoy ya no piensa así. “Ha mejorado mucho con los años. Siento que me he vuelto más atractiva con cada década. O eso, o me siento mejor conmigo misma. Lo cual es estupendo”, subrayaba.

Una mujer de carácter

Tiene todo el sentido del mundo que en la nueva serie de los hermanos Duffer, en la que comparte protagonismo con Bill Pullman, Alfred Molina, Alfre Woodard, Clarke Peters, Denis O’Hare y Jena Malone, ella interprete a Renée, una “mujer de carácter que se niega a ser apartada por la edad". En una comunidad de retiro de apariencia idílica, un grupo de héroes improbables debe unirse para detener una amenaza de otro mundo que quiere robarles lo único que ya no tienen: el tiempo, señala la sinopsis de la ficción.

Davis saltó a la fama en los años 80, con interpretaciones memorables en películas tan icónicas de su época como 'La mosca' y 'Bitelchús', antes de hacerse con el Oscar a la mejor actriz de reparto por 'El turista accidental' y alcanzar el estatus de icono cultural con 'Thelma & Louise', película que ahora celebra su 35 aniversario.