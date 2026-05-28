Inés Gutiérrez 28 MAY 2026 - 20:15h.

Envejecer te quita algunas oportunidades, pero Maribel Verdú sabe que también te abre otras puertas

Maribel Verdú y sus 11.000 pasos diarios a los 55: “Ando como si no hubiera un mañana”

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MadridHan pasado muchos años desde que Maribel Verdú comenzó su carrera en el mundo de la interpretación. Han sido muchos los proyectos que ha aceptado, en los que ha puesto su corazón, y gracias a ello ha logrado hacerse con el aplauso de la profesión, pero también con el cariño de los espectadores, que le acompañaron cuando era una niña y también ahora que ha cumplido 55 años.

Un paso del tiempo que se refleja en su forma de ser, de ver el mundo, pero que también puede verse en su rostro. Ella no pretende ocultar su edad, aboga por sentirse bien por dentro y cuidarse por fuera, "eso se proyecta mucho más que cualquier retoque", señalaba en ABC. "Y por supuesto, retoques con sentido común y la justa medida". Retoques que no ocultan sus arrugas, porque para ella, son "el mapa de lo que hemos reído".

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Su rostro refleja todo lo que ha vivido y aprendido con el tiempo, también lo feliz que ha sido y sigue siendo.

"Tengo patas de gallo, pero soy una mujer risueña y me gusta que se noten"

La actriz parece tener claro que, conforme cumple años, algunas oportunidades desaparecen, pero aparecen otras que pueden hacerle igual de feliz. Esto lo comentaba hace años con Women's Health, donde reconocía que, con la edad, "Cada vez te va quedando menos de todo. Menos protagonistas, menos publicidades, menos oportunidades para ocupar según qué portada". Algo que afecta especialmente en el caso de las mujeres. "Si eres mujer y vas cumpliendo años, más todavía porque sabes que la cosa se va cortando".

Es consciente de ello, pero también de que no está dispuesta a que esto cambie quién es y cómo se enfrenta al paso del tiempo, algo que siempre ha hecho con naturalidad y optimismo. Envejecer es un proceso inevitable y ocultarlo no es una opción para ella. "No quiero ni que me retoquen las fotos y me quiten las patas de gallo, que son mías y me han costado muchas risas ganárselas".

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"Tengo mogollón de patas de gallo, cosa que no me importa porque me río mucho, pero soy una mujer risueña y me encanta que se noten", confesaba en una entrevista para Telva, donde también reconocía lo mucho que cuida su piel, sobre todo a través de la hidratación, porque la arruga es bella, pero lo es más si sabes cuidarla.

No es la única forma en la que se cuida, también hace deporte, aunque siempre sin excesos y con mucho sentido común. Por ejemplo, disfruta haciendo deporte al aire libre, pero no demasiado porque puede afectar a la piel, y lo combina con otros tipos de entrenamiento. "Hago yoga y ejercicios de fuerza para tener una musculatura fuerte y evitar caerme el día de mañana", señalaba en la misma entrevista, donde también revelaba que también cuidaba la alimentación, pero a su manera.

"Yo soy de las que necesito disfrutar de la vida. Me tomo mi vino, mi pan, mi mayonesa o un dulce, pero luego compenso todo el rato comiendo mis verduras, mis proteínas, mi carne, mi pescado, todo. Es decir, no me privo de lo que me gusta, pero con moderación".

También cuida su salud mental, por ejemplo, evitando buscar qué dicen de ella en las redes sociales, donde es habitual tener que enfrentarse a los comentarios de la gente, que en ocasiones son muy hirientes, pues no miden las consecuencias de lo que dicen, amparados en el anonimato. "Vivimos en una era de mucho ruido y opinión gratuita", decía durante una entrevista en ABC. "Decidí hace tiempo que mi autoestima no podía depender de un comentario en una red social. Vivir ajena a eso me hace sentirme mucho más libre y centrada en lo que de verdad importa: mi trabajo y mi gente".

Entre su gente está su marido, Pedro Larrañaga, con quien comparte su vida desde hace más de 25 años. Él es el responsable de muchas de las arrugas que la actriz tiene por reírse. "Llevo 14 años de felicidad con mi chico y estoy más enamorada que nunca", decía hace más de diez años en Diez Minutos sobre los motivos por los que su relación funcionaba a las mil maravillas. "Hay muchas cosas que lo hacen posible: el respeto, la admiración y que me lo paso muy bien con mi pareja y me río mucho. Sin olvidar algo importantísimo, el sexo. Fundamental, porque si no nos entendiéramos en la cama nos convertiríamos en amigos".

Un vínculo que parece que con el tiempo solo se ha fortalecido, pues cada vez que la actriz es preguntada por su pareja, responde con halagos. Lo hace en las entrevistas, pero también en las redes sociales, donde, si bien prefiere no saber lo que se dice de ella, sí que aprovecha para presumir de su marido en las fechas importantes, como aniversarios o cumpleaños.