Maribel Verdú y sus 11.000 pasos diarios a los 55: “Ando como si no hubiera un mañana”

Redacción Uppers 14 ENE 2026 - 11:09h.

La actriz sigue haciendo entrenamiento funcional y de fuerza entre tres y cuatro días a la semana

Maribel Verdú: "Antes las mujeres de 50 parecía que no existíamos, pero aquí estamos"

Maribel Verdú es una de esas actrices que siempre parece estar en su mejor momento. A sus 55 años se muestra más en forma que nunca, y no todo se debe a una genética privilegiada. Buena parte de la culpa del físico espectacular que luce la tiene su constancia, esfuerzo y compromiso con su bienestar tanto físico como mental. “Con la edad aprendes a priorizarte a ti. Y ese sería el mayor consejo que yo le daría a una mujer: aprende a priorizarte”, asegura en una entrevista para 'Women's Health'.

Por supuesto, la protagonista de 'Belle Epoque' es una entusiasta del ejercicio físico y la dieta saludable, pero tampoco es imprescindible realizar entrenamientos de altísima intensidad para mantenerse activa y sana. De hecho, uno de los movimientos que nunca falta en su rutina es el de caminar, algo que está al alcance de cualquiera. "Voy a todas partes andando. Doy 7.000, 10.000, 11.000 pasos mínimo", confiesa.

Lo cierto es que caminar es una actividad excelente a partir de los 50 porque mejora la salud cardiovascular, fortalece huesos y músculos, ayuda a controlar el peso y la diabetes, reduce el estrés, mejora la agilidad mental, previene la osteoporosis, aumenta la autonomía y la esperanza de vida, y promueve un mejor descanso y digestión.

Entrenamiento funcional y de fuerza

Sin embargo, es justo señalar que la actividad física de Verdú no se limita a pasear. Hace años entrenaba todos los días, y si no lo hacía sentía que le faltaba algo, se agobiaba. "Practico yoga desde hace un montón de años, ando como si no hubiera un mañana, y dos veces por semana hago entrenamiento funcional de fuerza", contaba en otra entrevista al mismo medio en 2019. A día de hoy, ha dejado el yoga un poco de lado, pero sigue haciendo entrenamiento funcional entre tres y cuatro días a la semana: "Ahora practico meditaciones, estiramientos..., pero sobre todo entrenamiento funcional y fuerza".

Entre los ejercicios que practica está el remo con bandas, planchas, sentadillas y movimientos para la espalda. “Siempre llevo unas gomas conmigo. Por lo menos para el tema espalda y brazos, que me obsesiona mucho", puntualiza. “Me gusta cuidarme. Me gusta cuidar mi mente, mi piel, mi cuerpo. Me gusta levantarme por las mañanas, estirarme, ducharme y echarme crema y perfume”, añade.

Proteínas de calidad y suplementos

En cuanto a la alimentación, la ganadora de dos premios Goya admite que come de todo y muy bien y variado. En su cocina no faltan las proteínas de calidad como pescado y vegetales frescos, y además toma suplementos de magnesio, omega-3 y vitaminas D + K2 para que no le falte ningún nutriente en su alimentación. Le encantan los huevos revueltos con aguacate y pan de masa madre en el desayuno, mientras que la cena suele ser más ligera: "Me encanta para la cena tomar mis espinacas hervidas, mis verduras hervidas y siempre con proteína: un filetito de pollo o un solomillito, o a lo mejor queso fresco de cabra".

Lo cierto es que Verdú no siente que la edad sea un hándicap para estar en buena forma. Es más, reivindica los 50 como una edad de madurez plena, algo que siente que empieza a ser reflejado también en el cine. "Siento que, por fin, se pone cara y se da voz y visibilidad a mujeres de nuestra edad. De repente, ahora se puede hablar de la menopausia sin que sea como... '¿Qué has dicho?'. Así que, qué suerte vivirlo, cuando antes, las de 50 no éramos visibles, ni deseadas, ni nada. Parecía que no existíamos. Pero aquí estamos", aseguraba en una entrevista en 'Elle'.