El empresario, conocido por su relación sentimental con Bárbara Rey, ha fallecido en Marbella

Todo aquel que desee darle un último adiós podrá hacerlo en el Tanatorio de San Pedro de Alcántara

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Frank Francés, exjugador de tenis, ha muerto a los 62 años tras una larga enfermedad. El empresario, conocido por su relación sentimental con Bárbara Rey, ha fallecido en Marbella, tal y como lo ha anunciado la cuenta de Tennis Brothers Marbella en redes sociales.

Todo aquel que desee darle un último adiós podrá hacerlo en el Tanatorio de San Pedro de Alcántara entre las 12:00 y las 17:00 horas de este día 30. Según anuncia Tennis Brothers Marbella en Instagram, la capilla ardiente tendrá lugar a las 17:30 horas en la sala 2 del citado tanatorio. Hasta allí se trasladarán familiares y amigos para honrar su memoria.

La noticia ha sido comunicada porTennis Brothers Marbella

La noticia de su fallecimiento ha sido comunicada por Tennis Brothers Marbella, el club deportivo que dirigía junto a su hermano. En la página web, destacan los reconocimientos del deportista: "Después de una exitosa carrera como entrenador de tenis, Frank Francés es nombrado miembro del Comité de la Real Federación Española de Tenis, en el departamento Junior, conjuntamente con otros cuatro miembros".

A finales de los años 90, su nombre ya era conocido por su faceta deportista pero no fue hasta el año 2000 cuando comenzó a ser fuertemente conocido por su historia de amor con Bárbara Rey.