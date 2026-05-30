Charlie Schein es neoyorquino y tiene una trayectoria financiera ligada a Wall Street

La pareja vive en Tribeca, uno de los barrios más exclusivos y creativos de Manhattan

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Rocío Crusset se dará el 'sí, quiero' en Nueva York con Charlie Schein. La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera siempre ha sido muy reservada con su vida privada pero su boda ha generado curiosidad sobre su futuro marido, según informa 'Vanitatis'.

Charlie Schein es neoyorquino y tiene una trayectoria financiera ligada a Wall Street. No se conocen muchos datos sobre su profesión ni de su vida, ya que mantiene una vida muy privada, pero todo apunta a que está relacionado con el arte, la fotografía y el entretenimiento.

Charlie Schein, un hombre relacionado con el mundo del arte

Con pelo largo y tatuajes, Charlie Schein estaba relacionado con los eventos culturales, presentaciones y exposiciones mucho antes de ser conocido en España. Este mundo creativo conecta con Rocío Crusset, ya que ha desarrollado una faceta empresarial con las joyas.

La pareja vive en Tribeca, uno de los barrios más exclusivos y creativos de Manhattan. La diseñadora vive allí desde hace años y ya tiene su círculo de amistades, su casa y su proyecto de vida con su futuro marido. Schein ya ha acompañado a la hija de Carlos Herrera a celebraciones familiares como la boda del hermano de Rocío, Alberto Herrera, y ha aparecido junto a ella en algunos momentos públicos.

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Su presentación llegó en la Feria de Abril, cuando ambos fueron vistos disfrutando de una de las tradiciones más importantes para Rocío y su familia. Schein también está intentando aprender español para acercarse a las raíces de su futura mujer. Ahora, el discreto novio neoyorquino que se mueve en el mundo del arte dará un paso más con Rocío y se convertirá en su marido.