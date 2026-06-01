Ana Verdejo 01 JUN 2026 - 16:38h.

Fue alumno de Robert Francis Prevost en los 90 en el seminario de los Agustinos en Trujillo, en Perú

El papa León XIV recibe a Isabel Díaz Ayuso en el Vaticano cinco días antes de su visita a Madrid: "Hay mucha ilusión"

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Armando Lovera conoce muy bien al papa León XIV, ya que son amigos desde hace mucho tiempo: "Él siempre dijo: 'Nací en Estados Unidos. Mis padres nacieron en Estados Unidos, pero mis abuelos siempre fueron inmigrantes'". Lovera es peruano y está asentado en Valladolid. Fue alumno de Robert Francis Prevost en los 90 en el seminario de los Agustinos en Trujillo, en Perú. Allí, se hicieron muy cercanos.

"Él es matemático, a mí me gustan las Matemáticas. Le gusta cantar y yo toco la guitarra. La verdad, canta afinado", recuerda. Lovera se fue del seminario, pero mantuvo su amistad con Roberto: le casó y han compartido algunos viajes desde entonces. "En Disney, Orlando, quedamos en que nos veríamos en Roma el verano del 2025. Cuando lo eligieron yo dije 'Pues adiós'", asegura entre risas.

"A mí me impone su misión", reconoce Lovera

Roberto mantuvo su compromiso y Armando, junto a su familia, pasaron una semana de vacaciones en Roma con su amigo el papa León XIV: "Yo le decía santo padre, santo padre, santo padre y llegó un momento en el que me dijo 'Armando, soy Roberto'. Yo le respondí 'Roberto en algún rato vale'. Pero es que no deja de ser el santo padre. Quiero decir, a mí me impone su misión".

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Sin duda, una misión para la que León XIV no olvida el consejo que le dio el papa Francisco: "No dejes de sonreír, no pierdas el humor".

León XIV llegará a Madrid este sábado

El Papa León XIV llegará el sábado a Madrid y la ciudad ya cuenta con un gran despliegue de seguridad y apoyo para las miles de personas que participarán en los actos. Hasta 1.800 voluntarios ya están recibiendo formación básica para atender emergencias. Ellos aprenderán a identificar una urgencia sanitaria, a realizar técnicas de RCP o a saber actuar ante un atragantamiento, según informa Ana Verdejo.

Todo está organizado para garantizar la seguridad de las miles de personas que se congregarán en la capital durante la visita del papa León XIV.