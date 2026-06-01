Desde antes de la llegada del sumo pontífice, hasta el día que viaje hasta Barcelona, distintas calles, líneas y carriles de Madrid se verán modificados

Madrid ya se prepara para recibir al Papa: una gran cruz preside la Plaza de Lima

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Este primer día del mes de junio, Madrid afronta un lunes lleno de afecciones relacionadas con el tráfico. La visita del papa León XIV ha dejado varios cambios en la movilidad de la ciudad, que afectarán a distintas zonas del centro de la capital.

Desde antes de la llegada del sumo pontífice, distintas calles, líneas y carriles se verán modificados, ampliando la frecuencia en metros y buses de la EMT, estos últimos, gratuitos junto con Bicimad, del 3 al 9 de junio.

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Varias zonas afectadas

El Ayuntamiento ha recomendado a los conductores optar por el transporte público para evitar complicaciones en los desplazamientos. En la medida de lo posible, y con la finalidad de minimizar las afecciones a la movilidad, los primeros trabajos se han programado en horario nocturno.

Desde el 25 de mayo se han ido realizando ocupaciones puntuales de carriles de circulación para labores de descarga y acopios de materiales en la acera en diferentes puntos de las zonas afectadas como es el caso de la Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles, Plaza de la Independencia, calle Alcalá (entre la última plaza citada y Gran Vía), Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana o Plaza de Lima.

Plaza de Lima y zonas cercanas

Actualmente permanecen cerrados carriles en sentido norte y sur en el Paseo de la Castellana desde la Plaza de Lima hasta Raimundo Fernández Villaverde, permaneciendo el acceso al transfer para la entrada y salida de Nuevos Ministerios habilitado.

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Debido a montaje de infraestructuras, las ocupaciones de calzada son más intensas en el entorno de la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles.

En concreto, en la Plaza de Lima ya se cerró al tráfico la calzada central en ambos sentidos, permitiéndose únicamente la circulación en los carriles que rodean la citada Plaza. Debido a la limitación de capacidad de la zona, los anillos de la plaza sólo permiten la circulación Norte-Sur, Sur-Norte y giros a la derecha desde las calles General Perón y Concha Espina. No se permiten los movimientos desde General Perón para tomar el Paseo de la Castellana sentido norte ni desde Concha Espina para tomar el Paseo de la Castellana sentido Sur. Tampoco se permiten los cruces de la Plaza desde General Perón a Concha Espina y viceversa.

La noche del 31 de mayo al 1 de junio en el cuenco de la Plaza de Lima en sentido Norte, entre el Paseo de la Castellana y Concha Espina, se ha ocupado un carril adicional de circulación, quedando habilitados dos carriles de circulación para el tráfico motorizado.

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Se encuentra programado el cierre total al tráfico de la Plaza de Lima y su zona de influencia la noche del 3 al 4 de junio de 2026, en concreto el 3 de junio de 2026 a partir de las 24 horas.

Cambios próximos a la Plaza de Cibeles

En la Plaza de Cibeles se ve afectado parte del carril bus a la altura del Paseo del Prado y, desde el día 25 de mayo, los carriles correspondientes a las paradas de los autobuses nocturnos en esa zona.

La noche del 31 de mayo al 1 de junio se amplió el cierre al tráfico del lateral del Paseo de Recoletos sentido Sur desde la calle Prim hasta la Plaza de Cibeles.

Se encuentra programado el cierre total al tráfico de la Plaza de Cibeles y su zona de influencia la noche del 4 al 5 de junio de 2026, en concreto el 4 de junio de 2026 a partir de las 24 horas.

Afecciones en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)

Los viajes en autobuses de la EMT serán gratuitos del 3 al 9 de junio de 2026 (excepto Línea Exprés Aeropuerto).

Con motivo de los trabajos de montaje en el entorno de la Plaza de Lima, desde las 0 horas del 26 de mayo, las líneas de autobuses de la EMT 14, 43, 120 y 150 sufren retenciones y modificaciones en sus itinerarios habituales.

La parada 41, localizada a la altura del Paseo de la Castellana, número 93 (entorno de la Plaza de Lima) se ha suprimido provisionalmente desde el inicio del servicio del 27 de mayo, afectando a las líneas de autobuses 14, 27, 40, 126, 147, 150, N22, N24 y S10.

Por su parte en el entorno de la Plaza de Cibeles, desde las 0 horas del 26 de mayo, las líneas de la EMT 1, 2, 9, 10, 15, 20, 34, 51, 52, 74, 146, N5, N6, N7, N12, N15, N20 y N21 sufren retenciones y modificaciones en sus itinerarios habituales.

La parada 70, localizada en la Plaza de Cibeles, a la altura del Paseo del Prado se ha suprimido provisionalmente desde el inicio del servicio del 26 de mayo, afectado a las líneas de autobuses 1, 2, 9, 15, 20, 51, 52, 74 y 146.

Uso de BiciMAD

Los viajes en BiciMAD serán gratuitos del 3 al 9 de junio de 2026. Del 4 al 8 de junio de 2026 se encuentran previstas las siguientes afecciones a las estaciones de BiciMAD: Jueves 4 de junio de 2026: cierre de la estación 86 - Plaza de Cibeles.

Sábado, 6 de junio de 2026

En el entorno de la Plaza de Lima se cerrarán las estaciones 157 - Plaza de Cuzco, 138 - Estación de tren Nuevos Ministerios, 136 - Metro Nuevos Ministerios, 150 - Paseo de la Castellana con Hermanos Pinzón, 153 - General Perón con Poeta Joan Maragall, 159 - Paseo de la Habana, 253 - Doctor Fleming con el Estadio Santiago Bernabéu. Estas estaciones permanecerán cerradas hasta el 8 de junio de 2026 por la noche.

En la zona de la Plaza de Cibeles se cerrarán las estaciones 20 - Banco de España, 60 - Puerta de Alcalá, 10 - Marqués de la Ensenada, 93 - Plaza de Margaret Thatcher, 106A - Plaza de Colón A, 106B - Plaza de Colón B, 90 - Metro Velázquez, 94 - Estación de tren de Recoletos, 95 - Claudio Coello con Villanueva, 102 - Metro Retiro, 107 - Serrano con Conde de Aranda. Estas estaciones permanecerán cerradas hasta el 7 de junio de 2026 por la noche.

Domingo, 7 de junio de 2026 se realizará el cierre de la estación 98 - Plaza de Felipe II.

Refuerzos en los taxis

Se autorizará un refuerzo del servicio del taxi los días 6 y 7 de junio permitiendo que puedan prestar servicio todas las licencias de taxi incluyendo aquellas que debían librar.

Se está valorando con las Asociaciones del sector del taxi la posibilidad de extender el refuerzo al día 5 de junio por la tarde ante el previsible aumento de demanda como consecuencia de la llegada de los asistentes a las celebraciones.