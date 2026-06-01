Todo comenzó después de que uno de ellos decidiese hacer un truco con el fuego

El hombre se asustó al prenderle fuego, lo dejó caer y prendió con el papel el faldón del asiento

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El streamer nigeriano, llamado Carter Efe, ha vivido momentos de pánico durante un directo. El set ha comenzado a arder de forma virulenta durante un directo. El influencer, que cuenta con más de 679.000 seguidores, estaba hablando a su micro en una sala en la que había una cama, un asiento con faldón y otras personas.

Todo comenzó después de que uno de ellos decidiese hacer un truco con el fuego. En las imágenes se puede ver cómo esa persona lleva puesto un guante de seguridad con el que agarra lo que parece papel flash que suelen usar los magos para sus trucos. Es un papel que se prende muy deprisa pero que se apaga muy rápido.

Varias personas intentaron apagar el fuego pero lo extendieron por el set

El hombre se asustó al prenderle fuego, lo dejó caer y prendió con el papel el faldón del asiento. Después varias personas intentan apagarlo pisándolo, pero lo único que hacen es esparcir el fuego entre los gritos de terror. En ese momento, se detiene la grabación.

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Poco después, retomaron la grabación de nuevo y se podía ver el cubículo lleno de humo y con buena parte calcinada. Por suerte, no se han tenido que lamentar heridos.