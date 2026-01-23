La influencer lleva un tiempo aguantando el acoso de este hombre tanto en la calle como en redes sociales

Herri Norte en el punto de mira: decenas de mujeres denuncian agresiones físicas y sexuales de miembros de esta hinchada vasca

Compartir







Una influencer ha sido acosada por un hombre mientras hacía un directo en redes sociales. "Hola, ¿Qué tal?, ¿Todo bien? Te acuerdas que nos vimos en el evento aquel", le dijo a la chica, a quien le pregunta por su interés en los juegos de mesa. Ella, incómoda por la situación, le respondió que "ahora no le apetecía dialogar".

"Lo siento muchísimo, solo quiero tener un rato con mi amiga y la gente del chat. Espero no te ofenda, gracias, adiós", le aclaró. Pero no es la primera vez que esta influencer es acosada por este hombre y muchos usuarios se han mostrado indignados en redes sociales por las imágenes.

"Me estás tocando los cojones una barbaridad", le dijo la influencer al hombre

Alicia, conocida como 'Perfilraro' le confesó a su amiga que ese hombre "fue quien la acosó en la Gamergy". Ella le contó que le dio "una libreta" en aquel evento. Y las personas que habían en el chat también se dieron cuenta de que se trataba de la misma persona.

La influencer, después de leer la pantalla con los comentarios, lo confirmó: "Sí chicos, efectivamente". Estos hechos ocurrieron en una tienda de Madrid pero el susto de Alicia no se quedó ahí. Horas después, junto a la boca de metro de Gran Vía, volvió a ver a este hombre. "No puede ser", afirmó incrédula su amiga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Alicia, cansada del acoso, se dirigió al hombre para decirle que la estaba molestando: "Me estás tocando los cojones una barbaridad". "¿Sabes que he llamado a la Policía Nacional?", le recalcó para ver si se marchaba de la zona. Al ver que no se iba de allí, la influencer y su amiga se acercaron a una patrulla de la Policía Local de Madrid para explicarles lo que había ocurrido.

"Me puedes denunciar y hablamos en el juicio", le aseguró el hombre. Justo en ese momento, los agentes se bajaron del coche para hablar con él. Alicia le relató a las autoridades que se trataba de "una persona que de vez en cuando la sigue porque es un acosador".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Le ha amenazado con querer suicidarse", le contó la amiga a los agentes de Policía

Alicia, para que los agentes tuviesen un contexto sobre la situación, le narró los hechos: "Había venido al sitio en el que estaba, exclusivamente para darme una libreta con cosas muy raras". Y la amiga añadió más datos sobre el hombre: "Le ha amenazado con querer suicidarse, preguntándole a ella que haría si alguien quisiera hacerlo. Cosas muy turbias".

La influencer destacó otro suceso en el que "se fue hasta Barcelona, siendo de Madrid": "Se fue hasta Barcelona, siendo creo de Madrid, porque dije que estaba en un museo". El hombre llegó a coger un taxi para ir a ese mismo sitio: "Menos mal que me fui de ese sitio rápido por casualidad".

"¿Por qué no quieres hablar conmigo? Te juro que soy una persona normal, te caería bien", le insistía el hombre

El hombre se acercaba a Alicia con el objetivo de hablar con ella, según relata la propia influencer: "Te pregunta ¿Qué tal o que estás haciendo?". Pero cuando se daba cuenta de que ella no quería hablar con él, empezaba a amenazar con quitarse la vida: "Empieza a decir me voy a suicidar, soy un enfermo. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Te juro que soy una persona normal, te caería bien. Me da un poco de miedo no decir nunca donde estoy porque es parte de mi trabajo".

Aunque el acoso de este hombre no ocurre solo en persona, sino también en redes sociales: "Me envía correos electrónicos, le he tenido que bloquear en el correo y en Instagram. Aunque se crea otras cuentas nuevas".

La joven se ha pronunciado al respecto en redes sociales afirmando que le han llegado testimonios parecidos de otras chicas con este mismo hombre: "Me han escrito unas cinco personas por privado hablándome de que han vivido experiencias similares con la misma persona". Y agradece la preocupación de sus seguidores: "Creo que lo de la denuncia individual se va a quedar corta, gracias por los mensajes, está todo bien".