Claudia Barraso 19 MAR 2026 - 19:18h.

Una influencer china de 39 años ha fallecido en pleno directo tras experimentar fuertes dolores de cabeza y cuello

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La influencer china Wang Yefei ha fallecido a los pocos minutos de estar haciendo un directo con sus seguidores en el que empezó a quejarse de varios intensos dolores que le hicieron tener que cortar la retransmisión en directo

El pasado 9 de marzo, la influencer de 39 años estaba hablando con sus seguidores cuando de repente empezó a notar un dolor muy agudo en la cabeza y en el cuello. Era conocida en redes como ‘Sister Whang Za’ y tenía miles de seguidores. Cuando estaba haciendo uno de sus directos, comenzó a alertar a sus seguidores de que no se estaba encontrando bien.

En uno de esos gestos se llevó la mano a la cabeza y el cuello y puso una cara muy preocupante de dolor, según cuentan medios como ’20 minutos’. N pleno directo, varios segundos después de soltar un grito de dolor y de tocarse la cabeza, acabó desplomándose y cayendo al suelo. Su equipo cortó el directo de inmediato y llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, preocupados porque perdió completamente el conocimiento y no respondía.

Tardó 11 minutos en fallecer

Pese a que fue trasladada a urgencias con mucha rapidez y la llevaron a un hospital que estaba muy cerca de donde estaba antes de empezar a encontrarse mal, los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida. En apenas unos minutos, en concreto 11, desde que comenzó a experimentar estos síntomas mientras hacia el directo hasta que llegó al hospital, perdió la vida sin que los médicos pudiesen hacer nada por ella.

Lo que le sucedió a la influencer fue que sufrió una hemorragia en el tronco encefálico durante su último directo, lo que explicaría su fuerte dolor de cabeza y de cuello. La noticia de su muerte fue confirmada por portales como ‘VNExpress International’. Sus seguidores quedaron muy preocupados después de presenciar aquella escena y tardaron menos de 20 minutos en saber que la influencer había muerto.