Así ha sido el divertido reencuentro de Scully y Mulder, de Expediente X: "¿Sabes dónde está el punto G?"

Redacción Uppers 02 JUN 2026 - 18:04h.

Gillian Anderson y David Duchovny han compartido en redes sociales una divertida anécdota de los conocimientos de 'Mulder' sobre la sexualidad femenina

Scully recuerda el rodaje de 'Expedientes X' con unas polaroids desconocidas

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La Expo Fan de Denver, una de las grandes citas anuales dedicadas a la cultura popular en Estados Unidos, reunió este año a parte del equipo creador de 'Expediente X'. El encuentro tenía un atractivo especial debido a la presencia de sus dos protagonistas, Gillian Anderson y David Duchovny, que no coincidían con el resto del elenco desde hacía casi una década.

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Junto a Mitch Pileggi, Annabeth Gish, Robert Patrick, Nicholas Lea y William B. Davis, ambos actores rememoraron su trabajo en una de las series más influyentes de la década de los 2000. Sobre el escenario mostraron la complicidad que mantienen desde hace casi treinta años, recordando también las tensiones vividas durante los años de rodaje.

Como recoge El País, la anécdota más comentada, sin embargo, no ocurrió en la convención, sino en las redes sociales. Anderson, figura destacada del feminismo contemporáneo y autora de los 'best sellers' 'Want' y 'More', compartió en Instagram un vídeo que rápidamente se volvió viral. En él aparece sosteniendo una vagina de peluche mientras pregunta a Duchovny si reconoce las partes de la anatomía femenina y si sabe localizar el punto G, un guiño a su propia marca de bebidas energéticas, GSpot. Duchovny, mirando a cámara con complicidad, responde sin dudar: “Sí”.

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Anderson parece emocionada ante el reinicio de la serie que la lanzó al estrellato mundial. Asegura que ya ha podido leer el episodio piloto de está nueva temporada que dirigirá Ryan Coogler, aunque no está claro si formará parte del reparto.