El regreso de ‘Expediente X’: lo que se sabe del reboot de la icónica serie los 90

"La verdad está ahí fuera". Con esa promesa grabada a fuego en una pantalla granulada 'Expediente X' irrumpía en los televisores de los años 90 para cambiar las reglas del juego. Lo que comenzó como una serie de nicho sobre fenómenos paranormales acabó convirtiéndose en icono cultural de una década definida por el escepticismo, la ansiedad ante el cambio de milenio y una desconfianza creciente hacia las instituciones. No es extraño que en esta época de pocas certezas y reciclaje constante del pasado la obra de Chris Carter sea la candidata ideal para un regreso en forma de reboot o remake. Más interesante es que el encargado llevarlo a buen puerto sea Ryan Coogler, uno de los cineastas de moda gracias al éxito de crítica y pública de 'Los pecadores', nominada a 16 Oscar.

Una mezcla inédita de géneros

Estrenada en 1993, 'Expediente X' fusionó ciencia ficción, terror y drama policial en una época en la que la televisión rara vez cruzaba esos géneros de forma serializada. La combinación de episodios autoconclusivos -los populares 'monsters of the week'- y una narrativa de fondo de conspiración global ofrecía dos ritmos distintos que mantenían enganchados tanto a espectadores casuales como a seguidores más profundos que debatían teorías, escribían fan fiction y participaban en comunidades emergentes de internet.

El dinamismo entre los agentes Fox Mulder y Dana Scully -interpretados por unos frescos David Duchovny y Gillian Anderson- no solo alimentó los debates sobre lo paranormal, sino que instauró un modelo de dupla narrativa -creyente vs escéptico- que ha sido reutilizado en múltiples productos post X-Files. La serie colonizó la cultura pop, inspirando canciones y sirviendo de referencia en comedia, modas y lenguajes narrativos en series posteriores como 'Fringe', 'Perdidos' o 'Stranger Things'. Fue un hito televisivo que cambió cómo se concebían las franquicias y la interacción fan-show.

¿Qué se sabe del nuevo proyecto?

El regreso de este universo ya es oficial tras la confirmación de que se le ha encargado a Coogler un episodio piloto para Hulu. El directo de 'Black Panther' ha hablado públicamente en diversas ocasiones sobre su conexión personal con la serie, tanto por influencia familiar -su madre es fan del original- como por su interés en historias que combinan géneros y emociones intensas. "Al igual que mi relación con 'Rocky' y mi padre, 'Expediente X' es una de las cosas que comparto con mi madre", declaró a Variety.

Coogler escribirá y dirigirá el proyecto con un enfoque renovado que, por lo que se sabe, pretende conservar la esencia de la serie clásica, mezclando casos independientes con una historia de conspiración más amplia. Coogler ha prometido una narrativa más aterradora y contemporánea que respete el espíritu del original y al mismo tiempo atraiga nuevas audiencias.

Jennifer Yale será la showrunner y Chris Carter, creador original de Expediente X, figurará como productor ejecutivo, aunque no escribirá, al menos no el piloto. La serie no estará centrada en Mulder y Scully, sino que contará con nuevas caras. De hecho, la actriz Danielle Deadwyler ('Equipaje de mano') ya ha sido confirmada como una de los dos protagonistas.

"Dos agentes del FBI altamente condecorados, pero muy diferentes, forjan un vínculo improbable al ser asignados a una división clausurada hace tiempo, dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables", reza la premisa, por lo que apunta a ser una secuela de legado con vínculos con la serie original. Sin embargo, no está descartada la posibilidad de que Anderson y Duchovny aparezcan en la serie, ya que ambos han expresado su apoyo al proyecto y están abiertos a participar si la propuesta es adecuada.

Si 'Expediente X' marcó un antes y un después en cómo la televisión abordaba lo inexplicable y lo conspirativo, el proyecto de reboot de Coogler tiene el potencial de revivir ese espíritu con una sensibilidad moderna, más allá de la simple y pura nostalgia. Al fin y al cabo, nuestra realidad cada vez se parece más a un caso para Mulder y Scully.