La reacción del marido de Sharon Stone cuando le dijo que se iba a hacer una doble mastectomía

Redacción Uppers 03 JUN 2026 - 18:13h.

El médico trató de convencer a su marido, Phil Bronstein, diciéndole que “si tuviera más pacientes como ella, hoy habría más mujeres vivas"

Sharon Stone y su emocionante reflexión sobre el paso del tiempo: "Tenía unos brazos preciosos y ahora son fuertes"

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La actriz Sharon Stone, de 68 años, ha contado en el podcast Believed Podcast, dirigido por el periodista David Begnaud, uno de los episodios más duros de su vida y el responsable de la ruptura de su relación sentimental con Phil Bronstein del que se divorció en 2003. Según la protagonista de 'Instinto Básico' el final de su matrimonio llegó cuando Bronstein no estuvo de acuerdo con su decisión de someterse a una mastectomía bilateral preventiva.

Stone explicó que la reacción de su entonces esposo fue inmediata y devastadora. “Decidí que me haría una mastectomía bilateral porque no me andaba con rodeos. Y mi marido dijo: ‘Esto es ridículo’. Se levantó y salió de la habitación”, recordó. Según su testimonio, la molestia de él no tenía que ver con el riesgo para su salud: “No que el cáncer, si fuera cierto, podría matarte. No, no. Estaba enfadado por… la mastectomía bilateral. Que me extirparan los senos”.

Un historial médico marcado por diagnósticos tardíos

La actriz describió que fue el propio médico quien intervino ante la reacción del marido. “Si tuviera más pacientes como ella, hoy habría más mujeres vivas. Necesitas sentarte”, le dijo el especialista, según Stone. En ese momento, la actriz tomó una decisión definitiva: “Yo tomo las decisiones, no tú. Ahí se acabó el matrimonio”.

Esa no fue la primera vez que la actriz norteamericana se enfrentaba cara a cara con una decisión trascendente que afectaba a su salud y ponía en riesgo su vida. En 2001 sufrió un grave derrame cerebral que la mantuvo años en rehabilitación. En entrevistas previas, como la concedida a The Times en 2023, reveló que durante décadas recibió diagnósticos erróneos sobre tumores benignos en los ovarios y que en 2021 los médicos descubrieron “grandes fibromas” que requerían cirugía.

En 2022 también explicó en Vogue que, tras una primera intervención estética, un cirujano decidió aumentarle el tamaño del pecho sin su consentimiento, alegando que “pensaba que quedaría mejor con mis proporciones”. La actriz llegó a alegrase tras la muerte del cirujano.