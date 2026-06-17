Cate Blanchett dará clases de teatro en la Universidad de Oxford el próximo curso: requisitos para asistir

Redacción Uppers 17 JUN 2026 - 10:44h.

La actriz australiana participará en un programa de conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria

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Cate Blanchett impartirá clases universitarias de teatro el próximo curso. Nada más y nada menos que en Oxford. Ciertamente, la doble ganadora del Oscar no se dedicará a ello a tiempo completo, pero como profesora visitante sí “participará en un programa de conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria en general” en el año académico 2026-27, según un comunicado del centro educativo.

El nombramiento llevará a Blanchett, de 57 años, al St Catherine’s College, institución que alberga esta cátedra creada en 1990 gracias a una donación del reconocido productor teatral Cameron Mackintosh, según informa EFE. Desde entonces, el programa busca acercar a figuras internacionales del teatro, el cine y la interpretación a los estudiantes y a la comunidad universitaria con el objetivo de crear un espacio de diálogo entre artistas consagrados y nuevas generaciones de creadores.

Experiencia sobre las tablas

La universidad de Oxford destaca para justificar su elección que, además de su brillante carrera cinematográfica, la actriz de origen australiano también tiene amplia experiencia teatral. De hecho, fue codirectora artística y ejecutiva de la Sydney Theatre Company de Australia junto a su marido, el dramaturgo Andrew Upton, entre 2008 y 2013. Desde ese cargo impulsó "nuevas producciones e iniciativas de sostenibilidad".

Su trabajo en el escenario ha incluido producciones dirigidas por Liv Ullmann, Benedict Andrews, Katie Mitchell y Thomas Ostermeier. Ha interpretado papeles icónicos como 'Ricardo II', Ofelia en 'Hamlet' y Cordelia en 'El rey Lear'. También ha encarnado a Blanche DuBois en la aclamada adaptación teatral de 'Un tranvía llamado deseo' que giró con éxito por Sídney, Washington y Nueva York. Además, ha destacado en producciones de Tío Vania y en la adaptación de 'Las criadas' de Jean Genet junto a Isabelle Huppert.

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Tras anunciarse su nombramiento, la protagonista de 'Blue Jasmine' ha asegurado que "el arte derriba las fronteras y los límites de la imaginación". "Mis años de práctica creativa me han dado la oportunidad de afinar sentimientos hasta convertirlos en ideas y de abrir caminos hacia la comprensión".

Lista para afrontar un "alboroto creativo"

Como parte de sus responsabilidades, Blanchett participará en un programa de conversaciones, clases magistrales y actividades de intercambio con los alumnos. Además, tendrá contacto con la comunidad universitaria en general. "La cátedra visitante es una oportunidad electrizante para estar en un diálogo creativo directo y sólido con la próxima generación de pensadores y hacedores creativos. Espero comenzar este alboroto creativo”, ha destacado la actriz.

Blanchett es la última de una larga lista de artistas que ocuparon anteriormente el puesto de profesor visitante. Entre las personalidades que pasaron por esta cátedra figuran el dramaturgo Arthur Miller, el compositor Stephen Sondheim, los actores Ian McKellen, Diana Rigg y Meera Syal, además de creadores como Tom Stoppard, Stephen Fry, Trevor Nunn, Adjoa Andoh y Deborah Warner.

“Estoy realmente encantado de que Cate Blanchett haya aceptado ser nuestra próxima profesora visitante. Sé que su increíble carrera, tanto como actriz como productora en teatro, cine y televisión, será una gran inspiración para los estudiantes de Oxford”, expresó Mackintosh.

Quiénes tienen acceso

La gran pregunta que se harán muchos es cómo asistir a las clases que impartirá Blanchett. Lo cierto es que no cualquier persona puede apuntarse libremente. El acceso está regulado por la propia normativa de la universidad, que establece que las sesiones de trabajo, talleres prácticos y debates internos están diseñados específicamente para los alumnos regulares de Oxford. También tienen acceso profesores, investigadores y personal vinculado al college y a la facultad de artes escénicas de la institución.

La única opción para el público general está en el programa de conferencias públicas y ponencias inaugurales que la cátedra abre a una audiencia más amplia. Para asistir a estos eventos específicos no es obligatorio ser alumno de Oxford pero el proceso requiere registro previo online a través de las plataformas oficiales del St Catherine's College cuando se anuncien las fechas. Y también conviene estar atentos, porque el aforo para ver a figuras de este calibre es muy limitado y los pases suelen agotarse en cuestión de minutos. La última alternativa es la retransmisión digital, dado que la universidad acostumbra a subir el vídeo completo de la conferencia principal a su web oficial días después del evento.