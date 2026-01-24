La iniciativa ha sido promovida por la Human Artistry Campaign y el movimiento ha sido bautizado como 'Stealing Isn't Innovation'

Más de 700 artistas, entre los que figuran rostros tan conocidos como Scarlett Johansson y Cate Blanchett, han estallado contra el uso no autorizado de la Inteligencia Artificial y han lanzado una campaña de protesta denunciando su utilización.

La coalición de artistas, escritores y creadores ha publicado un comunicado colectivo ya que, a su juicio, la IA se está construyendo y entrenando a partir de obras protegidas por derechos de autor sin la debida autorización, compensación ni respeto por los creadores.

Entre los firmantes figuran otras personalidades del cine como Joseph Gordon-Levitt y el creador de 'Breaking Bad', Vince Gilligan, así como profesionales de la música, la escritura y otros ámbitos del entretenimiento.

La iniciativa, promovida por la Human Artistry Campaign, agrupa a artistas y sindicatos de la industria que alertan del impacto que la creación masiva de contenidos generados sin permiso ni acuerdos de licencia tiene sobre el valor del trabajo artístico y la protección de derechos de autor. El movimiento ha sido bautizado como 'Stealing Isn't Innovation'.

El comunicado

"Artistas, escritores y profesionales del sector creativo de todo tipo se unen con un mensaje simple: robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es un robo, simple y llanamente", han defendido.

Los firmantes también acusan a distintas tecnológicas de beneficiarse de su uso. "La comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo. Pero, en lugar de respetar y proteger este valioso activo, algunas de las mayores compañías tecnológicas, muchas respaldadas por capital riesgo y otros financiadores, están utilizando el trabajo de los creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin atender a la ley de derechos de autor", han manifestado en la carta.

Para los impulsores de la campaña, existe una alternativa: acuerdos de licencia y colaboraciones entre creadores y desarrolladores de IA. "Existe una forma mejor. A través de acuerdos de licencia y colaboraciones, algunas compañías de IA han optado por la vía responsable y ética para obtener los contenidos y materiales que desean utilizar", han subrayado en el comunicado.

"Es posible contar con una IA avanzada y en rápido desarrollo y, al mismo tiempo, garantizar que se respeten los derechos de los creadores", continúa el texto.

Johansson y otros artistas ya habían expresado previamente sus inquietudes de forma pública sobre casos concretos en los que herramientas basadas en IA habrían imitado su voz o imagen sin autorización.