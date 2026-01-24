Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Actores

Scarlett Johansson, Cate Blanchett y otros 700 artistas estallan contra el uso de la IA: "Robar nuestro trabajo no es innovación"

Scarlett Johansson y Cate Blanchett
Scarlett Johansson y Cate Blanchett. Cordon Press
Compartir

Más de 700 artistas, entre los que figuran rostros tan conocidos como Scarlett Johansson y Cate Blanchett, han estallado contra el uso no autorizado de la Inteligencia Artificial y han lanzado una campaña de protesta denunciando su utilización.

La coalición de artistas, escritores y creadores ha publicado un comunicado colectivo ya que, a su juicio, la IA se está construyendo y entrenando a partir de obras protegidas por derechos de autor sin la debida autorización, compensación ni respeto por los creadores.

PUEDE INTERESARTE
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson. CORDON PRESS

Entre los firmantes figuran otras personalidades del cine como Joseph Gordon-Levitt y el creador de 'Breaking Bad', Vince Gilligan, así como profesionales de la música, la escritura y otros ámbitos del entretenimiento.

PUEDE INTERESARTE

La iniciativa, promovida por la Human Artistry Campaign, agrupa a artistas y sindicatos de la industria que alertan del impacto que la creación masiva de contenidos generados sin permiso ni acuerdos de licencia tiene sobre el valor del trabajo artístico y la protección de derechos de autor. El movimiento ha sido bautizado como 'Stealing Isn't Innovation'.

El comunicado

"Artistas, escritores y profesionales del sector creativo de todo tipo se unen con un mensaje simple: robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es un robo, simple y llanamente", han defendido.

Los firmantes también acusan a distintas tecnológicas de beneficiarse de su uso. "La comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo. Pero, en lugar de respetar y proteger este valioso activo, algunas de las mayores compañías tecnológicas, muchas respaldadas por capital riesgo y otros financiadores, están utilizando el trabajo de los creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin atender a la ley de derechos de autor", han manifestado en la carta.

Cate Blanchett
Cate Blanchett. CORDON PRESS

Para los impulsores de la campaña, existe una alternativa: acuerdos de licencia y colaboraciones entre creadores y desarrolladores de IA. "Existe una forma mejor. A través de acuerdos de licencia y colaboraciones, algunas compañías de IA han optado por la vía responsable y ética para obtener los contenidos y materiales que desean utilizar", han subrayado en el comunicado.

"Es posible contar con una IA avanzada y en rápido desarrollo y, al mismo tiempo, garantizar que se respeten los derechos de los creadores", continúa el texto.

Johansson y otros artistas ya habían expresado previamente sus inquietudes de forma pública sobre casos concretos en los que herramientas basadas en IA habrían imitado su voz o imagen sin autorización.

Temas