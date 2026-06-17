Raquel Bollo y Makoke son los invitados de '¡De viernes!' del viernes 19 de junio

Todos los programas de ‘¡De viernes!’ están disponibles en Mediaset Infintiy

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Raquel Bollo se sentará en ‘¡De viernes!’ para sincerarse sobre sus memorias, ya publicadas, en las que abre en canal como nunca sobre los episodios más complicados de su vida. La colaboradora de televisión recuerda, en 'La vida después del ruido', momentos como su infancia, su trayectoria laboral o su polémica relación con Chiquetete, a quien terminó poniéndole una denuncia por violencia de género.

Ahora que ha salido a la luz todo su testimonio sobre lo que ha vivido, es hora de que explique cómo se siente. En el delicado momento en el que se encuentra debido a la dura pérdida que ha sufrido y el problema de salud que atraviesa su hijo, Manuel Cortés, la andaluza recuerda todo lo que ha vivido en el pasado, como su relación con Isabel Pantoja.

Las imágenes exclusivas de la boda de Makoke

Por otro lado, Makoke acaba de darse el ‘sí, quiero’ con Gonzalo en una boda que ha provocado mucho revuelo. La colaboradora de televisión comentará, no solo el momento viral por su peculiar manera de cortar la tarta, sino que hará frente a todas las críticas que ha habido y a imágenes exclusivas sobre su enlace.