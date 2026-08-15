Que los gritos fueran habituales explica que la vecina no llamara a la Policía la madrugada que se escuchó ruido

Carlota, la hija y acusada de la muerte de sus padres en Tauste, estaba embarazada y su novio tenía una amante

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Continúa la investigación por el crimen de Tauste, en Zaragoza, en el que aparecieron muertos con heridas de arma blanca Javier Sánchez Ansó, y su esposa, Esther Latorre. La hija del matrimonio, Carlota, fue detenida junto a su pareja, Luis Carlos Rivera, como presuntos autores del crimen.

Tal y como informa ‘El Español’, la detenida pedía dinero habitualmente a sus padres y “cada vez que iba a verlos a casa había gritos”. Esto explicará que la vecina que oyó gritos en la madrugada del asesinato no llamase a la Policía. “Al ver que estaba Carlota no le dio más importancia”, señala una fuente conocedora del caso al citado medio.

Se cree que la hija mayor del matrimonio no tenía trabajo y dependía económicamente de sus padres. Tanto ella como su novio Luis Carlos vivían en un piso de Zaragoza propiedad de los progenitores. El colombiano, de 30 años, no tenía regularizada su situación en España y tampoco tenía trabajo.

Problemas con las drogas y trastornos alimenticios

Cabe recordar que la pareja esperaba un bebé, lo que ayuda a entender la situación en la que se encontraba la familia. Según ‘El Español’, ayudar a su hija nunca había sido un problema para el matrimonio, que vivía “de siempre” en Tauste.

"Eran muy humildes, podían estar viviendo en una casa cuatro veces más grande que la que tenían, pero llevaban una vida sencilla", explican quienes les trataron de cerca.

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Los dos eran conocidos por su generosidad. Esther, por ejemplo, había ayudado a temporeros a encontrar techo en las semanas de recogida de la fruta. La noticia de que Carlota, con esquizofrenia y quien había tenido problemas con las drogas además de trastornos alimenticios, estaba embarazada, ha estado circulando por la localidad después de que el único tema de conversación haya sido este crimen desde el pasado domingo.

En prisión provisional sin fianza

Los dos detenidos han sido enviados a prisión provisional por la juez encargada del caso que tiene en vilo a tanta gente y que se pregunta qué les pudo pasar al matrimonio de Tauste. Ninguno de los dos acusados ha hecho ninguna declaración pese a la larga sesión que ha durado más de siete horas. En la Cárcel de Zuera permanecerán los próximos meses a la espera del juicio.

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La Guardia Civil y la Policía Local ha revisado las cámaras de seguridad de la localidad para recabar más pistas que ayuden a esclarecer lo sucedido, pero la calle donde se sitúa la casa donde vivían Javier Sánchez y Esther Latorre no había ningún dispositivo de seguridad cercano.

La hija del matrimonio asesinado en Tauste, Carlota Sánchez, y su novio, Luis Carlos, han ingresado en prisión provisional sin fianza como presuntos autores del doble crimen, a la espera de juicio. Así lo ha decretado este jueves, 13 de agosto, la magistrada que instruye el caso en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Ambos han sido trasladados posteriormente al Centro Penitenciario de Zuera.

Los dos detenidos fueron trasladados desde el cuartel de Valdespartera hasta los juzgados sobre las 09:00 horas, en vehículos separados y sin contacto entre ellos, destacan fuentes locales y la agencia 'EFE'. Una vez allí, ambos se han acogido de nuevo a su derecho a no declarar, como hicieron ante la Guardia Civil tras ser detenidos el pasado lunes en Zaragoza