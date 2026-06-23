Redacción Uppers 23 JUN 2026 - 18:03h.

Morgan Freeman confiesa que “escuché blues por primera vez en el porche de mi abuela, en el delta del Misisipi, y nunca me ha abandonado”

El tesoro oculto de los Beatles: encuentran una cinta grabada hace más de 60 años

Compartir







A sus 89 años, el actor norteamericano Morgan Freeman abre una nueva etapa en su carrera con la publicación de un disco dedicado íntegramente al blues. El album responde al título de ‘Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience' y se publicará el próximo 7 de agosto bajo el sello Decca Records. Según adelantó la revista ‘Fotogramas’, se trata de “un disco de 12 temas” que se presenta como “un viaje cinematográfico por un siglo de blues”.

Un proyecto ligado a su biografía

El proyecto, tal como explicó la plataforma Sónar en su perfil de Instagram, “recorre un siglo de historia del blues” y está encabezado por un Freeman que asume un doble papel como productor y narrador. La propuesta busca explorar la evolución del género desde sus raíces africanas hasta su influencia en la cultura contemporánea, un recorrido que el propio actor define como una forma de memoria y resistencia. Según recoge Sónar, el objetivo es reflejar “cómo este género se convirtió en una expresión de resistencia, memoria e identidad cultural”.

Freeman nació en Memphis y creció en Misisipi, territorios inseparables de la historia del blues. En el comunicado citado por ‘Fotogramas’, el actor vincula directamente el álbum con su infancia: “Escuché blues por primera vez en el porche de mi abuela, en el delta del Misisipi, y nunca me ha abandonado”. Esa conexión personal se convierte en el hilo conductor de un trabajo que combina narración, reinterpretaciones y una mirada histórica al género.

PUEDE INTERESARTE La emotiva historia de por qué Morgan Freeman lleva pendientes

Para dar forma al álbum, Freeman ha reunido a nombres clave del blues clásico y contemporáneo. Sónar detalla que participan artistas como Taj Mahal, Keb' Mo' y Shemekia Copeland, además de figuras históricas vinculadas al género. ‘Fotogramas’ añade la presencia de Lawrence “Boo” Mitchell y de la Chineke! Orchestra, una formación británica conocida por su trabajo con músicos de orígenes diversos dentro del repertorio clásico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El disco traza un recorrido cronológico que parte de la obra de Blind Willie Johnson y avanza desde la tradición del Delta del Mississippi hacia sus múltiples ramificaciones posteriores. El repertorio incluye nuevas versiones de piezas emblemáticas como 'The Thrill Is Gone', asociada a B.B. King, y 'Traveling Riverside Blues'. El cierre llega con I 'Lied to You', una canción de la película 'Sinners' que, según Sónar, “obtuvo una nominación al Oscar y contribuyó a acercar el blues a audiencias más jóvenes”.

‘Death Letter Blues’, primer sencillo del disco

Para presentar el proyecto, Freeman ha lanzado el primer sencillo, ‘Death Letter Blues’, coincidiendo con el 19 de junio, fecha de 'Juneteenth', que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. ‘Fotogramas’ explica que la canción cuenta con Taj Mahal “a la voz principal y la guitarra”, y parte del tema grabado en 1965 por Son House, una figura esencial del blues del Delta.

El propio Freeman subraya el sentido histórico de esta elección: “Que Taj Mahal abra este álbum con una versión del clásico 'Death Letter Blues', de Son House, marca el tono perfecto para la introducción de este disco. Publicarlo en Juneteenth no es solo simbólico, sino un reconocimiento a la verdad de dónde viene esta música y de quién la hizo. Espero que la gente escuche y recuerde”.

El estreno de 'Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience' incluirá una pequeña gira de tres fechas. Freeman presentará el proyecto el 7 de agosto en Houston, el 26 de septiembre en Memphis y el 17 de octubre en Gulfport, Misisipi.