El tesoro oculto de los Beatles: encuentran una cinta grabada hace más de 60 años

Aparece una copia en 35 mm de su primera aparición en Top of the Pops, grabada en 1964

Los Beatles tendrán su museo en la azotea en la que tocaron juntos por última vez

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La historia de la música todavía guarda sorpresas capaces de acelerar el pulso de varias generaciones a la vez. La última llega desde un lugar tan improbable como un viejo negativo cinematográfico que ha permanecido oculto durante más de seis décadas. Esas imágenes ofrecen la posibilidad de volver a entrar en un estudio de televisión de 1964 y contemplar a cuatro jóvenes de Liverpool justo en el momento en que estaban cambiando la historia de la música popular.

Más de 60 años después de su grabación, ha reaparecido material considerado perdido de la primera participación de The Beatles en el mítico programa Top of the Pops. Y no hablamos de una fotografía olvidada ni de unos segundos aislados, sino de las filmaciones realizadas para interpretar 'Can’t Buy Me Love' y 'You Can’t Do That'.

La importancia del descubrimiento va mucho más allá de la nostalgia. Aquella grabación corresponde a un momento decisivo en la carrera del cuarteto de Liverpool. El 19 de marzo de 1964, con la Beatlemanía creciendo a una velocidad desconocida hasta entonces, el grupo registró para el programa dos canciones que serían publicadas como sencillo apenas un día después de la filmación

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Durante décadas se dio por hecho que aquellas imágenes habían desaparecido. La razón era la misma que explica buena parte de los grandes misterios televisivos de los años sesenta. La BBC, como otras cadenas de la época, reutilizaba cintas y no conservaba sistemáticamente muchas de sus emisiones musicales. El resultado fue la pérdida de innumerables actuaciones históricas de artistas fundamentales.

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Un hallazgo inesperado

La noticia saltó cuando la organización de preservación audiovisual Film Is Fabulous confirmó la aparición de un negativo original de 35 milímetros que contenía precisamente esas actuaciones. El material llegó a la entidad a través de la familia de un antiguo profesional del sector ya fallecido y fue presentado durante una convención británica de coleccionistas de cine celebrada en Surrey.

Lo que se ha localizado no es una copia doméstica ni una grabación parcial realizada por un espectador frente al televisor. Se trata de material de origen profesional, un detalle que dispara el interés de historiadores, archivistas y seguidores del grupo porque permite aspirar a una restauración de gran calidad.

Lo que revelan las imágenes

Entre los detalles conocidos hasta ahora hay algunos especialmente jugosos. Según la información difundida por quienes han examinado el material, la filmación no muestra únicamente a los cuatro Beatles interpretando las canciones. También aparecen momentos del estudio, técnicos trabajando y escenas entre tomas que ayudan a reconstruir el ambiente de aquella jornada.

Se sabe además que 'Can’t Buy Me Love' requirió cuatro intentos, dos de ellos interrumpidos por problemas técnicos. Durante las pausas, los integrantes del grupo bromeaban entre ellos e incluso se entretenían bailando mientras esperaban nuevas instrucciones. 'You Can’t Do That', por su parte, quedó registrada en dos tomas. En una de ellas, según quienes han visto el material, John Lennon respondía a un primer plano de cámara con uno de sus característicos gestos cómicos.

Hasta ahora, la primera aparición de The Beatles en Top of the Pops era una especie de fantasma dentro de la historia de la televisión musical británica. Existían referencias, fotografías y algunos elementos fragmentarios, pero no una copia completa accesible para los archivos. De hecho, durante años solo sobrevivieron materiales muy limitados relacionados con aquella actuación.

Lo que viene ahora es un proceso de restauración y preservación. Las organizaciones implicadas han indicado que el material será tratado para garantizar su conservación y facilitar su incorporación a los archivos correspondientes.

Por eso el hallazgo tiene una dimensión que va más allá del coleccionismo. Permite recuperar un instante en el que el grupo estaba transformando la cultura popular a ambos lados del Atlántico. Es la época en la que Lennon, McCartney, Harrison y Starr todavía conservaban la energía casi juvenil de sus primeros éxitos, pero ya habían empezado a convertirse en un fenómeno global.