Fiesta 12 JUL 2026 - 18:52h.

El hombre con el que relacionan al marido de María Jesús Ruiz habla para 'Fiesta' en exclusiva: "No me creen porque soy anónimo"

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María Jesús Ruiz, exmiss España, vivió el pasado viernes uno de los programas más duros de su vida en el plató de 'Lunes a viernes' donde salieron a la luz unos mensajes que probarían que su marido Curro le habría sido infiel con otro hombre. En 'Fiesta' hemos podido escuchar, en exclusiva, un audio de este misteriosos hombre en el que se defiende después de que el marido de María Jesús lo negase todo.

Pese a las conversaciones subidas de tono que este hombre y Curro habrían compartido, y a las cuales la exganadora de 'GH DÚO' reaccionó en directo, María Jesús Ruiz aseguró que confía plenamente en su marido y tachando al presunto amante de "ser un oportunista" y que las pruebas que había aportado estaban hechas por inteligencia artificial. Incluso, el propio Curro conecto en directo con el programa para tranquilizar a su mujer y negarlo todo.

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El presunto amante de Curro: "No me creen porque no soy famoso"

Ahora, el presunto amante de Curro vuelve a pronunciarse: "Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Estoy viendo que estoy quedando como un mentiroso, que nadie me cree porque soy una persona anónima".

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"Puedo entender que ellos se puedan defender en televisión diciendo que es mentira y que es manipulable", decía el presunto amante que aseguraba que sus pruebas eran reales: "Si fuera inteligencia artificial no puedo asociar ese número al usuario que usa él en Telegram".

Además, ante las acusaciones de oportunismo, el hombre responde contundente: "Hay cosas que no entiendo. Si tú realmente quieres a una persona, demuéstralo. Demuéstralo con tus hechos. Me están acusando de que me he sacado las pruebas por ser un oportunista. Me dijeron que todo lo que mostré era mentira. Pero, ¿sabes qué pasa? Hay pruebas de todo. Entonces, como hay pruebas de por medio, nadie puede decirme lo contrario".

Pero la polémica no termina aquí. Tal y como ha confirmado Emma García, mañana en 'De lunes a viernes', este misterioso hombre va a dar la cara, sentándose en el paltó dispuesto a contar toda su verdad y mostrar las pruebas que, según sostiene, confirmarían su supuesto 'affaire' con el marido de María Jesús Ruiz. ¡No te lo pierdas!