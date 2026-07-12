Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Muere un triatleta que participaba en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado: sufrió una parada cardíaca

Muere un triatleta que participaba en el Ironman de Vitoria durante la prueba de nado: sufrió una parada cardíaca
Muere un triatleta que participaba en el Ironman de Vitoria. archivo

  • Al parecer ha fallecido a causa de una parada cardíaca

  • El atleta fue rescatado del embalse por personal de emergencias que le atendió en el lugar e intentó reanimarle

Compartir

VitoriaUno de los triatletas que participaba en el Ironman de Vitoria que se celebra este domingo ha fallecido durante la prueba de nado en el embalse de Ullibarri-Gamboa, al parecer a causa de una parada cardíaca, han confirmado fuentes de la organización.

El atleta fue rescatado del embalse por personal de emergencias que le atendió en el lugar e intentó reanimarle sin éxito.

Más de 3.000 atletas participan en el Ironman

La organización ha declinado ofrecer más detalles sobre el fallecido por "respeto al atleta y su familia" y ha trasladado sus condolencias a sus allegados.

PUEDE INTERESARTE

Más de 3.000 atletas participan en el Ironman, en las dos modalidades de distintas distancias, la completa (3,8 kilómetros de natación, 180 en bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera a pie) y la media (1,9 km a nado, 90 en bici y 21 a pie). 

Temas