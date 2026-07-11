Fiesta 11 JUL 2026 - 18:55h.

Todos los detalles del 40 cumpleaños de Anabel Pantoja en El Rocío

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Anabel Pantoja cumple 40 años y lo ha celebrado en El Rocío junto a familiares y amigos. Entre marismas, el santuario y la tranquilidad del entorno, la sobrina de Isabel Pantoja ha dado la bienvenida a una nueva década alquilando una casa donde no ha faltado la música, los bailes y las risas. Allí ha estado rodeada de felicidad, amigos y familiares. ¿Habrán acudido sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja? (recordemos que Anabel estuvo hace unas semanas en el primer cumpleaños del pequeño Cairo, hijo de Asraf Beno e Isa Pi).

'Fiesta' se traslada hasta El Rocío de la mano de Luis Rollán para conocer todos los detalles de esta fiesta de 40 cumpleaños de Anabel Pantoja. Así, hemos podido saber quiénes son algunos de los invitados a esta gran celebración: Amor Romeira, Susana Bicho, Raquel Bollo, su madre Merchi o el mismísimo David Rodríguez, su pareja. El ambiente y el clima les ha acompañado y están por ello disfrutando de un fin de semana muy especial en la emblemática localidad onubense.

Anabel Pantoja se corta el pelo por su 40 cumpleaños

Anabel Pantoja ha iniciado esta nueva década cortando por lo sano. Literalmente. La influencer y asesora del amor del programa presentado por Carlos Lozano en Telecinco, 'Amor... ¡O lo que surja!', ha decidido meter tijera a su pelo y se lo ha cortado. Así, Anabel luce ahora una melena más corta. A través de varios vídeos que ha compartido a través de sus redes sociales, Anabel ha mostrado la reacción de algunos de sus más allegados a este cambio de look.

Así, hemos podido ver a Susana Molina llevándose la mano a la boca abierta y a David Rodríguez diciéndole que le quedaba fenomenal. Además, también a través de Instagram, la sobrina de la tonadillera ha compartido algunos de los momentos que está viviendo durante su fiesta de cumpleaños y 'Fiesta' lo recoge todo para analizarlo y comentarlo de la mano de Emma García y sus colaboradores presentes en el plató del programa.

Algunos de los comentarios han ido dirigidos a la ausencia de Luis Rollán en esta celebración (algo que él ha aclarado sin ningún tipo de problema, negando cualquier mal rollo entre ellos) y la presencia, este año sí, de Amor Romeira. Recordemos que, hace tres años, se vivió todo un drama en el plató de 'Fiesta' cuando Amor Romeira reveló que no había sido invitada al cumpleaños de su amiga. En esta ocasión, no solo ha sido invitada, sino que se ha cortado el pelo junto a su amiga.