El proyecto más personal de Tania Medina y Alejandro Nieto exconcursante de ‘LIDLT’ un refugio para conectar con el cuerpo y la mente

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Durante años, Tania Medina y Alejandro Nieto exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' han compartido con sus seguidores algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Su historia de amor, sus proyectos profesionales y su evolución personal han sido seguidos por miles de personas que han visto cómo la pareja ha sabido reinventarse una y otra vez.

Ahora, ambos han dado un nuevo paso con un proyecto que refleja perfectamente su momento vital actual, Ramé, un centro de bienestar y entrenamiento físico ubicado en El Puerto de Santa María que nace con una filosofía muy clara, cuidar el cuerpo, encontrar el equilibrio y aprender a parar.

Más que un estudio especializado en Barre y Pilates Reformer, Ramé, el nuevo negocio de los influencers representa una forma de entender el bienestar. Un espacio pensado para desconectar del ruido exterior y reconectar con uno mismo. Un lugar donde el ejercicio físico se convierte en una herramienta para mejorar la salud, fortalecer la autoestima y encontrar momentos de calma en medio de la rutina diaria.

Detrás de este proyecto hay meses de trabajo, ilusión y esfuerzo por parte de la pareja También muchas horas de planificación, decisiones importantes y una implicación absoluta por parte de sus fundadores. Porque si algo caracteriza a Tania y Alejandro es que han querido participar personalmente en cada detalle de esta aventura empresarial.

Un proyecto nacido de la ilusión y el trabajo en equipo

En el caso de Ramé, Tania Medina y Alejandro Nieto, exconcursante de 'LIDLT' han querido implicarse en cada fase del proceso, desde la definición del concepto hasta los últimos detalles previos a la apertura. Lejos de delegar completamente la puesta en marcha del negocio, ambos decidieron formar parte activa de la transformación del local. Durante semanas compartieron con sus seguidores algunos momentos de las obras, enseñando el avance de un proyecto que poco a poco iba tomando forma.

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Pintar paredes, supervisar acabados, coordinar la llegada del mobiliario, participar en la limpieza final o controlar el montaje de las máquinas Reformer fueron algunas de las tareas que asumieron personalmente.

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Ramé abrió sus puertas el pasado 8 de mayo en El Puerto de Santa María, una localidad gaditana estrechamente vinculada a la vida de Tania y Alejandro. Desde su apertura, Ramé ha despertado un enorme interés entre los vecinos y seguidores de la pareja, consolidándose rápidamente como una de las novedades más comentadas del panorama wellness local.

Barre y Pilates Reformer: las disciplinas protagonistas

El corazón de Ramé está formado por dos disciplinas que han experimentado un enorme crecimiento en los últimos años: Barre y Pilates Reformer. Ambas comparten una filosofía común basada en el control corporal, la conciencia del movimiento y el fortalecimiento global del organismo.

El centro cuenta con seis camas Reformer de última generación. Cada una dispone además de su propio espejo, una herramienta fundamental para corregir la técnica y garantizar la correcta ejecución de los movimientos. Este detalle permite a los alumnos trabajar con mayor precisión y aprovechar al máximo cada sesión.

Un modelo basado en grupos reducidos y atención personalizada

El estudio ha sido diseñado para trabajar con grupos reducidos. Las clases se desarrollan con un máximo de seis personas, lo que permite ofrecer una atención mucho más personalizada. Ramé cuenta actualmente con tres profesoras especializadas que comparten la filosofía del centro y trabajan para crear un ambiente cercano y profesional.

La versatilidad del centro permite organizar mucho más que sesiones deportivas. También está preparado para albergar eventos privados, encuentros temáticos y actividades especiales relacionadas con la salud y el autocuidado. Este enfoque amplía considerablemente las posibilidades del proyecto y permite ofrecer experiencias mucho más completas.

Los detalles que marcan la diferencia

Desde el primer momento, los influencers han querido que la experiencia del cliente sea especial. Por eso han incorporado numerosos elementos pensados para generar comodidad y sensación de pertenencia. Uno de los rincones más atractivos del centro es su acogedor coffee corner.

Además, los socios reciben diferentes detalles personalizados que refuerzan el sentimiento de comunidad. Tote bags exclusivas, termos personalizados y otros elementos cuidadosamente diseñados forman parte de la identidad de la marca.

Eventos mensuales para seguir cuidando cuerpo y mente

La propuesta de Ramé no termina cuando acaba una clase.Cada mes se organizan actividades complementarias enfocadas al bienestar integral. Sesiones especiales de Barre, encuentros de meditación, talleres de crecimiento personal y otras experiencias forman parte de una programación en constante evolución.

Estas iniciativas permiten ampliar la oferta del centro y fomentar la conexión entre los miembros de la comunidad.