Pitingo se pronuncia tras cancelar la boda y aclara los motivos de su ruptura con Laura Escudero
Primeras palabras del cantante Pitingo tras su sonada ruptura: "No es nada de lo que se ha dicho"
Pitingo aclara en 'Fiesta' su estado de salud tras su alarmante comunicado: "No puedo cantar por el momento"
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Pitingo y Laura Escudero han protagonizado una sonada ruptura tras salir a la luz que han puesto fin a su relación y han cancelado la boda que iba a celebrarse dentro de muy pocos meses. 'Fiesta' analiza, junto a sus colaboradores, todos los detalles e informaciones que llegan sobre esta polémica separación, pero es Luis Rollán quien ha podido hablar con los dos miembros de la ya expareja, quienes se han pronunciado para dar sus motivos de la ruptura.
El artista y Laura se conocían desde hacía ya treinta años, aunque no iniciaron su relación hasta que pasaron unos meses del divorcio del cantante con Verónica Fernández. Pitingo y Laura habían anunciaron su boda en el mes de febrero y todo apuntaba a que iba a celebrarse el próximo octubre, aunque esto ya no será posible, pues la expareja ha cancelado todo plan de boda tras confirmar su ruptura. Tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido.
Pitingo aclara el motivo de su ruptura con Laura Escudero
"Aquí ha pasado una cosa y es que se ha terminado una relación", es parte de las palabras que pronuncia Pitingo en un mensaje de voz enviado a Luis Rollán y podemos escuchar, en exclusiva, en 'Fiesta'. "Nos llevamos bien, no tenemos relación ahora mismo, pero, oye, cada uno que siga su camino y yo la respeto y le deseo lo mejor. A ella y a su hijo. Qué mínimo que tener una relación cordial". Tras esto, el cantante da algunos detalles de lo que ha sucedido entre ellos.
"No ha pasado nada, simplemente no ha funcionado. La relaciones a veces funcionan y, en otras ocasiones, no. En este caso, no ha funcionado. No es nada de lo que se ha dicho, yo tengo la conciencia tranquila. Ahora quiero una temporada en la que no quiero mujeres. Quiero estar tranquilo, quiero estar con mi hijo y disfrutar de mi familia también", añade Pitingo.
El mensaje de Laura Escudero hablando de su ruptura con Pitingo
Por otro lado, este ha sido el mensaje de Laura Escudero: "Ha sido una decisión muy meditada y tomada desde la calma, priorizando la tranquilidad de mi hijo y la mía. Es una decisión irreversible". "Ha sido muy complejo, muy duro, pero nos hemos querido con locura y jamás le desearé ningún mal y, por supuesto, no querría perjudicarle nunca en nada", añade.
"Cada uno tenemos que ser felices, acorde a nuestros principios, formas de ser, valores... Se intentó, no se pudo, pero permanece lo bueno y lo malo para aprender. Utilicé una palabra inapropiada, pero hablaba de la seguridad emocional, de construir de nuevo un hogar de paz, estabilidad y tranquilidad. Jamás daré detalles de nuestra relación y no quiero que nada se pueda malinterpretar", aclara Laura para zanjar cualquier tipo de mal rollo entre ellos.
Las dudas sobre la ruptura de Pitingo y Laura Escudero
Tras esto, los colaboradores de 'Fiesta' analizan cada palabra de la expareja y algunos aspectos que no les cuadran, como esta supuesta cordialidad entre ambos: "Algo ha ocurrido, pero no lo quieren contar... sus razones tendrán", considera Kiti Gordillo. "En buenos términos no han debido de terminar cuando ella le ha dejado de seguir en redes, ha borrado todas las fotografías, pero Pitingo no ha dejado de seguir a Laura y mantiene las fotografías", añade la periodista.
Por su parte, Pitingo le reconoce a Almudena del Pozo que no sabe nada de Laura porque no habla con ella. Esto tendría sentido porque ambos le han reconocido a Rollán que han vivido unas últimas semanas muy complicados como pareja y ahora prefieren estar calmados. Mientras tanto, Kike Calleja señala que, aunque la boda estaba en marcha, no tenían apenas nada preparado: "Pitingo me dijo que no tenía nada preparado. No está contando toda la verdad".