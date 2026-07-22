Un juez decreta el sobreseimiento de la quinta querella de Sandra Ortega contra su antiguo gestor José Leyte

La Justicia archiva provisionalmente la quinta querella de Sandra Ortega contra su exgestor al no apreciar pruebas suficientes de delito

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El Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña ha decretado el sobreseimiento provisional de la quinta querella presentada por Sandra Ortega, administradora de Rosp Corunna, contra su antiguo gestor patrimonial, José Leyte, por la presunta falsificación de una firma para la concesión de un crédito a la cadena hotelera Room Mate.

El juez no aprecia pruebas suficientes

En el auto, fechado el 20 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado considera que no ha quedado acreditado que el investigado conociera los pagos objeto de la denuncia ni que existan pruebas de una actuación concertada con otro de los implicados.

Asimismo, la resolución señala que las nuevas reclamaciones se basan en hechos ya planteados anteriormente y que no aportan nuevos elementos que justifiquen la continuación del procedimiento judicial.

No aprecia un perjuicio patrimonial acreditado

El juez también descarta la existencia de un perjuicio patrimonial acreditado, al recordar que existía un reconocimiento de deuda y que varias transmisiones patrimoniales seguían pendientes de ejecución cuando se presentó la querella.

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Contra este auto cabe presentar recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días, así como un recurso de apelación, de forma subsidiaria, en un plazo de cinco días.

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Esta resolución se enmarca en el enfrentamiento judicial que Sandra Ortega, hija mayor de Amancio Ortega, mantiene con su exgestor José Leyte desde que este dejara su cargo en noviembre de 2020.