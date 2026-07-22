Los influencers han compartido la feliz noticia a través de las redes sociales, mostrando imágenes de las primeras ecografías y de su embarazo

Los 'influencers' Natalia Palacios y Carliyo se dan el ‘sí, quiero’ en Málaga: su romántica historia de amor nacida en redes sociales

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Natalia Palacios y Carliyo están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. Apenas unos meses después de convertirse en marido y mujer, la pareja de creadores de contenido ha sorprendido a sus millones de seguidores anunciando que esperan su primer hijo.

Se trata de una noticia que han compartido de la forma más especial posible, con un emotivo vídeo en el que también han querido revelar el sexo del bebé y el nombre que han escogido.

"Te esperamos, Catalina", con este mensaje, el matrimonio desvela que serán padres de una niña, a la que llamarán Catalina. "Tengo el carrete lleno de los meses más felices y tiernos hasta la fecha, estas son algunas de mis favoritas. Gracias por tantas alegrías en tan poquito, Catalina", añade ella junto a un carrusel de imágenes.

El vídeo comienza en Nueva York, una ciudad muy especial para ambos, ya que fue allí donde empezó su relación. Las primeras imágenes muestran a la pareja paseando por algunos de los rincones más emblemáticos de la Gran Manzana, recordando el lugar donde nació una historia que, años después, ha dado un paso más con el embarazo de su primera hija.

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A partir de ahí, el montaje da paso a algunos de los momentos más íntimos de esta nueva etapa. La pareja comparte imágenes de las primeras ecografías, instantáneas en las que Natalia muestra ya su embarazo y diferentes escenas del día a día.

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de comentarios de cariño. Miles de seguidores han querido felicitar a la pareja por la noticia, celebrando también que hayan querido compartir un momento tan importante con la comunidad que les acompaña desde hace años. Y es que, además, la propia Natalia ha compartido el momento en el que se enteró que estaba embarazada.

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Tal y como enseña en el vídeo, ni siquiera había tenido un retraso de la menstruación. Pero "sentía" que estaba embarazada. Tras hacerse la prueba y dar positivo, su reacción fue la siguiente: "Es que lo sabía, me siento mayor de repente", decía.

También ha publicado la reacción del propio Carliyo. "¿Cuántos somos ahora mismo? Yo digo que somos tres, a ver si lo pillas", le espeta la influencer. "No lo pillo", le responde él, a lo que decide sacar directamente el test de embarazo. "¿Qué dices? ¿En serio? Te amo. Va a salir todo bien", reacciona él.

Por el momento, se desconoce de cuántos meses está Natalia y la fecha prevista para dar a luz.

Su historia de amor

El anuncio del embarazo supone un nuevo capítulo en una historia de amor que Natalia y Carliyo han ido compartiendo de manera natural con sus seguidores.

Aunque ambos ya eran conocidos en redes sociales, fue su relación la que terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más seguidos por su comunidad. Con el paso del tiempo comenzaron a mostrar su día a día juntos, viajes, retos, proyectos profesionales y también algunos de los momentos más importantes de su vida personal.

Uno de los lugares que más ha marcado su historia siempre ha sido Nueva York, ciudad que ambos consideran el punto de partida de su relación y que ahora vuelve a tener un protagonismo especial en el anuncio del embarazo.

En agosto de 2024, Carliyo sorprendió a Natalia con una romántica pedida de mano que emocionó a sus seguidores. La influencer compartió entonces la gran noticia, iniciando una cuenta atrás que mantuvo en vilo a sus seguidores durante meses mientras preparaban todos los detalles de su enlace.

Desde ese momento fueron mostrando poco a poco los avances de la organización de la boda, la elección de proveedores, pruebas de vestidos y numerosos preparativos.

El pasado septiembre, Natalia y Carliyo sellaron definitivamente su historia de amor con una boda celebrada en Málaga rodeados de familiares y amigos.

La influencer deslumbró con dos vestidos de novia, mientras que Carliyo apostó por un elegante traje azul marino confeccionado a medida.

Ahora, apenas unos meses después de aquella boda tan especial, vuelven a celebrar otro acontecimiento que marcará para siempre sus vidas.