Jesulín de Ubrique y María José Campanario reaccionan a las declaraciones de su hija sobre Belén Esteban

Fiesta 15 AGO 2026 - 20:44h.

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Todo el mundo habla de ella. Esta semana Juls Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario, se convertía en noticia por unas inesperadas declaraciones sobre la madre de su hermana Andrea, Belén Esteban.

Juls, entre otras perlas, tildaba a Belén de "meme televisivo" y "sombra de Jesulín" además de poner en duda delante de los periodistas su inteligencia. La hija de Campanario ha hablado por primera vez públicamente sobre 'La princesa del pueblo' y, como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar.

Son muchos los que ven en las palabras de Juls la opinión que en su casa se ha tenido siempre sobre Belén Esteban, pero también son muchos los que creen que Juls ha llegado para quedarse y que la hija del torero se va a convertir en los próximos tiempos en el gran personaje televisivo del momento.

Nuevas declaraciones de Juls Janeiro, en exclusiva

Marina Esnal se ha puesto en contacto con Juls Janeiro y tiene información exclusiva sobre el momento por el que atraviesa la hija de Campanario. Juls, que no se retracta en absoluto de las opiniones vertidas, explica que comienza a sentirse sobrepasada:

"No voy a dar más declaraciones, estoy un poco saturada con todo esto. Me mantengo en todo lo que he dicho sobre Belén Esteban, no quiero que me llaméis, me da igual lo que diga la gente y no quiero saber nada de este mundo".

Juls ha respondido también a una de las preguntas que muchos se hacen: ¿Cómo se han tomado Jesulín y Campanario sus declaraciones? Juls ha sido tajante en su respuesta: "Respecto a la opinión que tienen mis padres sobre mí, ellos siempre están y estarán orgullosos de mí".