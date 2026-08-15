Fiesta 15 AGO 2026 - 19:27h.

Aramís Fuster ha acudido a 'Fiesta' dispuesta a enterrar en hacha de guerra con Marisa Martín Blázquez... ¿o no?

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La semana pasada se producía en 'Fiesta' un inesperado encontronazo en directo entre Marisa Martín Blázquez y Aramís Fuster que al instante se volvía viral. Todo ocurría durante una videollamada en la que la conocida pitonisa relataba, muy afectada y en compañía de un reportero del programa, la precaria situación personal que atraviesa al haberse quedado sin luz ni agua corriente en la vivienda en la que reside de alquiler.

La tensión estallaba cuando Marisa Martín Blázquez le formulaba una pregunta en un tono completamente normal y calmado, pero la pitonisa reaccionaba de manera sorprendente: "¡NO ME GRITES, NO ME GRITEEES!".

La acusación dejaba atónitos tanto a los espectadores como a la propia Marisa, quien en ningún momento había alzado la voz al realizar la pregunta. A pesar de los intentos de la periodista por aclararle que se estaba comunicando de manera totalmente normal, Aramís continuaba con su particular lucha.

Ahora, la colaboradora de 'Fiesta' y la vidente vuelven a verse las caras en un reencuentro en el que, lejos de pedir perdón, la vidente ha protagonizado un nuevo momento de tensión.

Aramís protagoniza un nuevo enfrentamiento en 'Fiesta'

Aramís ha aparecido en el plató de 'Fiesta' visiblemente afectada por los problemas personales por los que atraviesa y que la tienen, en palabras de los colaboradores, "muy bajita". La máxima autoridad mundial del ocultismo ha comenzado explicándole a Marisa Martín Blázquez los motivos por los que gritó a la colaboradora:

"Yo tenía en ese momento un episodio de migraña horroroso porque desde hace meses estoy viviendo una situación horrorosa. Tú, señora Marisa, me viniste a preguntar por qué se estaba dando esta circunstancia. Yo oí un grito producto de la jaqueca o de la migraña o de lo que fuera".

Pero Aramís, pese a estar atravesando uno de los momentos más delicados que le recordamos, ha sacado el carácter que le hemos visto tanta veces y ha protagonizado un nuevo enfrentamiento esta vez con Marina Esnal. La colaboradora le ha echado en cara a la vidente "el papelón" que está haciendo, algo que la invitada no se ha tomado nada bien: "Tú cállate que tienes mucho que callar".