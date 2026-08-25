Este martes, 25 de agosto, los príncipes herederos de Noruega celebran su 25º aniversario de bodas, sin embargo, la situación actual no podría ser más delicada

Marius Borg consigue salir de prisión y cumplirá condena en la residencia real de Mette-Marit y Haakon: así es su nueva 'cárcel'

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25 años después de aquel 'sí, quiero' que cambió para siempre la historia de la monarquía noruega, Haakon y Mette-Marit celebran este martes, 25 de agosto, sus bodas de plata. Aunque las circunstancias les han obligado a aparcar la gran celebración prevista, han querido conmemorar la fecha recuperando varias fotografías inéditas de uno de los capítulos más personales de su relación: su luna de miel.

La Casa Real noruega ha publicado en sus redes sociales una serie de imágenes privadas tomadas durante aquel viaje de 2001 a Long Island, en Estados Unidos. Son fotografías que hasta ahora no habían visto la luz y en las que se puede contemplar a la pareja disfrutando de unos días de descanso después de su controvertida boda.

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La fotografía junto a Marius

Pero hay una imagen que no ha pasado desapercibida. En ella aparece el príncipe Haakon bañándose junto a Marius Borg, el hijo que Mette-Marit tuvo antes de conocer al heredero. La fotografía pertenece a aquellos primeros años de la relación familiar y muestra a Haakon ejerciendo de figura paterna con el entonces pequeño Marius.

La captura pertenece a una época en la que Marius era una parte fundamental de la nueva familia que estaban formando Haakon y Mette-Marit y en la que el futuro heredero asumía públicamente el papel de padrastro del pequeño.

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Pero lo realmente llamativo de esta elección es el momento que atraviesa ahora la familia. Marius, que no forma parte oficialmente de la Casa Real, se encuentra inmerso en uno de los episodios judiciales más graves que ha golpeado al entorno de la monarquía noruega.

Marius, de 29 años, fue condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de prisión después de que un tribunal noruego lo declarara culpable de varios delitos, entre ellos dos violaciones y violencia contra una expareja, además de otros delitos. La sentencia ha sido recurrida y todavía no es firme.

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La situación continúa condicionando su libertad. En julio pasó de prisión a permanecer bajo custodia en la residencia de los herederos y este mes de agosto los tribunales prolongaron esa situación. La Fiscalía consideró que todavía existía riesgo de reincidencia suficiente como para no proceder a su puesta en libertad.

La publicación de estas imágenes llega, además, en una situación delicada para la institución: el rey Harald permanece hospitalizado y su estado de salud ha sufrido un empeoramiento en los últimos días.

Un aniversario marcado por las circunstancias familiares

Haakon y Mette-Marit contrajeron matrimonio el 25 de agosto de 2001 en la catedral de Oslo. Más de 800 invitados asistieron a una boda que, desde el principio, estuvo rodeada de interés por la historia personal de la novia.

Mette-Marit llegaba a la institución como madre de un niño, Marius, nacido de una relación anterior. Su pasado y su condición de madre soltera antes de entrar en la familia real generaron debate en Noruega, pero al final la relación recibió el respaldo de los reyes Harald y Sonia y del Gobierno.

Un cuarto de siglo después, aquella familia aparece ahora retratada en las imágenes que recupera el palacio, que también ha compartido una instantánea actual de los herederos.

"25 años de amor, familia y una vida juntos", reza el mensaje que acompaña a la fotografía elegida para recordar la efeméride. La imagen fue tomada en Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos.

Sin embargo, no habrá por ahora una gran celebración pública. La delicada situación de salud de Mette-Marit, que se encuentra recuperándose de un trasplante pulmonar, y la hospitalización del rey Harald han cambiado por completo los planes.

El palacio confirmó que la celebración de las bodas de plata se aplazará hasta que la princesa pueda recuperarse para disfrutar del acontecimiento. "La pareja de príncipes herederos espera con ilusión celebrar la ocasión en otro momento, cuando la salud de la princesa heredera lo permita", explicó el asesor de comunicación del palacio Simen Løvberg Sund. Así, en lugar de una gran fiesta, el matrimonio ha optado por una celebración mucho más íntima.