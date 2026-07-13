El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega permanecerá en el Palacio de Skaugum, tal y como ha decidido el Tribunal del Distrito de Oslo

Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, condenado a cuatro años de cárcel por violación y malos tratos

Compartir







Marius Borg lo ha conseguido. Cuando parecía que seguiría entre rejas hasta que su condena fuese firme, el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega ha logrado que un tribunal noruego autorice su salida de prisión para cumplir condena domiciliaria. Y lo hará en nada más y nada menos que en el Palacio de Skaugum, la residencia real de su madre y el príncipe Haakon.

Tal y como se ha conocido este lunes, 13 de julio, el Tribunal del Distrito de Oslo ha decidido que Marius Borg Høiby permanezca las próximas cuatro semanas en arresto domiciliario mientras se resuelve el recurso presentado contra la sentencia de cuatro años de prisión que recibió el pasado mes de junio.

Aunque la condena ya ha sido dictada, todavía no es firme, por lo que los jueces han considerado que puede cumplir esta fase del procedimiento fuera de la cárcel. Eso sí, estará bajo estricta vigilancia y con una tobillera electrónica que controlará todos sus movimientos mientras continúa el proceso judicial que mantiene en vilo a la familia real de Noruega.

La decisión supone un importante cambio en su situación judicial. Desde el pasado mes de febrero permanecía en prisión preventiva y, durante ese tiempo, los tribunales habían rechazado en varias ocasiones las peticiones de su defensa para abandonar el centro penitenciario. Ahora, sin embargo, los magistrados entienden que el arresto domiciliario con vigilancia permanente ofrece suficientes garantías mientras continúa la tramitación del recurso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Fiscalía no comparte ese criterio. Considera que sigue existiendo riesgo de reincidencia y ya ha anunciado que recurrirá esta resolución, defendiendo que Borg debería continuar en prisión hasta que la condena sea definitiva.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así es su nueva 'cárcel'

Situada en Asker, a unos 20 kilómetros al suroeste de Oslo, la finca es considerada desde hace décadas el hogar de los herederos de la Corona noruega.

En diciembre de 2003, Haakon y Mette-Marit se instalaron definitivamente en Skaugum. El rey Harald sufragó su reforma integral, que costó cuatro millones de euros. Desde entonces se ha convertido en el centro de la vida familiar de los herederos.

Aunque las imágenes del interior son escasas, se sabe que el palacio es una de las propiedades más impresionantes de la monarquía noruega.

Los medios noruegos cifran en unas 140 las estancias distribuidas entre habitaciones, despachos, bibliotecas, salones, salas de juego, cocinas y espacios destinados a recepciones oficiales.

Entre sus elementos más llamativos destaca un gran comedor de dimensiones monumentales, amplias terrazas orientadas hacia los jardines y una extensa zona boscosa que proporciona una privacidad excepcional. La finca está protegida permanentemente por la Guardia Real.

También ha sido el lugar en el que el propio Marius organizó durante años reuniones y fiestas privadas en distintas dependencias de la finca de Skaugum, algunas de ellas bautizadas en su círculo como "los festivales de Skaugum".

Tal y como se ha conocido a raíz de la investigación judicial, a esas reuniones acudían personas ajenas al entorno de la familia real, incluyendo individuos con antecedentes penales y vinculados con ambientes relacionados con las drogas. Incluso trascendió que algunos invitados tuvieron acceso incluso a zonas privadas de la propiedad, algo que provocó máxima preocupación por cuestiones de seguridad.

Pero eso no era todo. Las autoridades también han mencionado supuestos robos de objetos pertenecientes a los príncipes herederos durante algunas de esas fiestas. Entre las piezas desaparecidas habría objetos de valor económico y también sentimental, que después habrían intentado venderse. La Casa Real nunca se ha pronunciado al respecto.

Por el momento, se desconoce si, a raíz de estas nuevas informaciones, Mette-Marit, Haakon y sus hijos, Ingrid y Sverre, seguirán viviendo en esta residencia o si se verán obligados a trasladarse.

El caso que ha sacudido a la monarquía noruega

El hijo mayor de Mette-Marit, nacido antes del matrimonio de la princesa heredera con el príncipe Haakon, fue condenado el pasado 15 de junio por dos delitos de violación, además de otros relacionados con malos tratos y violencia contra una expareja.

El tribunal, no obstante, le absolvió de otras acusaciones por falta de pruebas y fijó finalmente una pena de cuatro años de prisión, inferior a la que solicitaba la Fiscalía.

Su caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos que ha sacudido a la monarquía noruega en las últimas décadas. La investigación reunió decenas de acusaciones por presuntos delitos cometidos entre 2023 y 2025, entre ellos amenazas, agresiones, incumplimientos de órdenes de alejamiento y otros episodios de violencia. Algunos cargos fueron archivados o terminaron en absolución, mientras que otros sí quedaron acreditados durante el juicio.