Muere el actor británico Tim Curry a los 80 años

El actor británico Tim Curry ha muerto este martes por la noche en su casa de Los Ángeles a los 80 años

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El actor británico Tim Curry ha muerto este martes por la noche en su casa de Los Ángeles a los 80 años, según han confirmado varios medios estadounidenses.

Curry ha trabajado en producciones como 'The Rocky Horror Picture Show ', 'Los Teleñecos en la isla del tesoro' y dio vida al payaso Pennywise en una versión de 'It'.

Aunque no han trascendido las causas de la muerte, la mánager del actor, Marcia Hurwitz, ha confirmado a 'Variety' que ha muerto "plácidamente". El actor arrastraba graves problemas de salud desde 2012, cuando sufrió un infarto cerebrovascular.

Aunque no fue hasta 1975 que su popularidad emergió en la película ‘The Rocky Horror Picture Show’, donde interpretó a un científico travesti empecinado en crear al hombre perfecto. Más tarde vino ‘Annie’, en 1982, en la que encarnó al antagonista Rooster Hannigan, con el que se ganó así la fama de villano que cosechó en papeles como ‘Clue’ o ‘Scary Movie’.

El año pasado publicó sus memorias

Curry publicó el año pasado sus memorias, tituladas ‘Vagabond’, en las que repasa sus cinco décadas de carrera, así como sus inicios en el teatro hasta sus papeles más icónicos y en las que ofrece detalles del derrame cerebral que sufrió en 2012 y del que nunca llegó a recuperarse del todo.

A lo largo de su amplia carrera, Curry recibió tres nominaciones a los premios Tonny y en 1994 un Emmy, considerados los galardones más importantes de la industria de la televisión, por su papel de Captain Hook (capitán Garfio) en la serie ‘Peter Pan and the Pirates’.