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Oriana Marzoli revela sus próximos proyectos profesionales y manda un mensaje a sus haters: ''¿Cómo os explico esto?''

Oriana Marzoli revela sus próximos proyectos profesionales y manda un mensaje a sus haters: ''¿Cómo os explico esto?''
Oriana. mtmad
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Oriana Marzoli ha querido compartir con todos sus seguidores a través de su canal de mtmad algunos secretos que lleva tiempo guardándose y lo ha hecho mientras prepara su maleta para su próximo viaje a Ibiza.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' comienza buscando las palabras para contarlo: ''Señoras y señores ¿Cómo os explico esto?'', entonces, Oriana explica que tenía un proyecto profesional que no podía llevar a cabo porque coincidía con otro, pero al parecer todo ha cambiado en el último momento.

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''El segundo proyecto se ha aplazado un poquito, por lo tanto, sí puedo hacer el otro'', grita emocionada y le manda un mensaje a todos aquellos que la han criticado: ''A las frikis (...) Esto va por personas que dicen que en Italia nadie me quiere'', contesta la influencer a sus haters. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Oriana da más datos sobre uno de sus proyectos: ''Es otro escalón''

Hace tan solo unos meses, la influencer revelaba su vuelta a un reality y reflexionaba sobre la noticia mostrándose muy honesta frente a las cámaras.

Oriana Marzoli, emocionada, se sincera sobre su nuevo proyecto profesional: “Es otro escalón” Algo pasa con Oriana Temporada 1 Top Vídeos 61
Oriana Marzoli, emocionada, se sincera sobre su nuevo proyecto profesional: “Es otro escalón” Algo pasa con Oriana Temporada 1 Top Vídeos 61
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