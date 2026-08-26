Oriana Marzoli revela sus próximos proyectos profesionales y manda un mensaje a sus haters: ''¿Cómo os explico esto?''
Oriana revela sus próximos pasos mientras prepara su maleta para Ibiza
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Oriana Marzoli ha querido compartir con todos sus seguidores a través de su canal de mtmad algunos secretos que lleva tiempo guardándose y lo ha hecho mientras prepara su maleta para su próximo viaje a Ibiza.
La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' comienza buscando las palabras para contarlo: ''Señoras y señores ¿Cómo os explico esto?'', entonces, Oriana explica que tenía un proyecto profesional que no podía llevar a cabo porque coincidía con otro, pero al parecer todo ha cambiado en el último momento.
''El segundo proyecto se ha aplazado un poquito, por lo tanto, sí puedo hacer el otro'', grita emocionada y le manda un mensaje a todos aquellos que la han criticado: ''A las frikis (...) Esto va por personas que dicen que en Italia nadie me quiere'', contesta la influencer a sus haters. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!
Oriana da más datos sobre uno de sus proyectos: ''Es otro escalón''
Hace tan solo unos meses, la influencer revelaba su vuelta a un reality y reflexionaba sobre la noticia mostrándose muy honesta frente a las cámaras.