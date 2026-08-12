Lidia González 12 AGO 2026 - 13:17h.

La extronista de ‘MyHyV’ se sincera sobre lo mucho que necesitaba irse de viaje a Marbella

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Oriana Marzoli ha tomado la decisión de irse de viaje a uno de sus lugares refugio y no ha dudado en explicar cómo se ha estado sintiendo durante este tiempo. Después de aclarar si dejó a Facundo González por no querer casarse con ella, la que fuera tronista de ‘MyHyV’ se sincera sobre lo mucho que necesitaba irse de escapada a Marbella. La influencer se abre en canal para explicar cómo se ha estado sintiendo y lo cuenta todo para su canal de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Durante los últimos meses, la creadora de contenido ha estado acumulando una gran carga de trabajo en Chile y, a pesar de lo feliz que es en él, tenía muchas ganas de hacer esta escapada. “Lo necesitaba”, asegura la que fuera concursante de ‘Supervivientes’. La venezolana, que ha desvelado el nuevo retoque estético al que se ha sometido, explica el motivo por el que ha llegado a este límite y se sincera sobre la situación que ha estado viviendo.

A pesar de todo, la creadora de contenido ha querido dejar claro lo mucho que le llena trabajar en televisión. “Me encanta, es mi hábitat natural”, asegura tajantemente. Sin embargo, la extronista de ‘MyHyV’ también se ha abierto en canal para hablar del momento personal que estaba viviendo.

El desagradable episodio que ha vivido en Marbella

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A pesar de las ganas que tenía de irse de viaje y lo feliz que se siente allí, Oriana Marzoli ha tenido que lidiar con algo que no esperaba para nada. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela todos los detalles del desagradable episodio que ha vivido en Marbella. Muy enfadada por lo que ha tenido que soportar, la creadora de contenido se sincera: “Estaban unas ‘haters’ volviéndose locas”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!