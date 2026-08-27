Leila León aclara si ha saboteado las últimas relaciones de Atamán y reacciona a su nueva relación

Equipo mtmad 27 AGO 2026 - 12:27h.

Leila reacciona a las últimas declaraciones de Atamán

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Leila León se ha hecho eco de las palabras de Atamán sobre ella en su canal de mtmad y no ha dudado ni un segundo en responderle.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha defendido de las palabras de su ex con las que insinuaba que habría intentado sabotear sus relaciones: ''No es mi culpa que yo le caíga bien a las chicas y ellas me digan 'Oye, no te preocupes, que yo con Atamán nada''.

''Que me culpe a mí de eso, me quedo loca. Le veo muy resentido'', explica Leila y admite que cree que su ex sigue ''muy dolido y con mucho rencor''.

Además, no duda en hacer referencia a la nueva ilusión de Atamán: ''Una persona que habla te habla y al día siguiente se lía con tu novio... para mí eso es de falsa''. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Atamán responde a Leila tras opinar de su nueva relación

Atamán responde visiblemente molesto a Leila después de que ella opinara abiertamente en su canal sobre la nueva relación que podría estar manteniendo el canario.