Leila León desmiente a Atamán y asegura que no ve nunca a su perro en común

Equipo mtmad 27 AGO 2026 - 13:54h.

Leila León responde a la polémica de Atamán con su perro

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Leila León rompe su silencio en su capítulo de mtmad y lo hace para contestar a la polémica en la que se ha visto envuelta después de que Atamán la respondiese tras asegurar que no se hacía cargo de su perro en común.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explicó que su ex no se hacía cargo del perro, pero Atamán desmintió sus palabras: ''La que lo deja solo es ella", aseguraba, pero ahora Leila vuelve a la carga y continúa defendiendo su postura sobre el tema.

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''Desde que salimos de 'La isla' ha visto super pocas veces a Tayson'', comienza diciendo Leila, y continúa: ''No puede ser que antes y después de 'La isla' me recrimines que el perro es tuyo y luego que no preguntes por el perro'', y asegura que es ella la que siempre le lleva al perro: ''No me vas a dejar de mentirosa''.

Leila asegura que sabe que Atamán quiere a su perro, pero explica que no entiende su actitud últimamente: ''Tiene una despreocupación muy heavy''. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

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