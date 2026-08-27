Las dos actrices recuperan 27 años después sus personajes de hermanas brujas en 'Prácticamente magia'

Nicole Kidman, sobre su matrimonio con Tom Cruise: “No me importaba tirar mi carrera por la borda”

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Han pasado 28 años desde que Nicole Kidman y Sandra Bullock se pusieron por primera vez en la piel de Gillian y Sally Owens, las hermanas brujas de 'Prácticamente magia'. Entonces eran dos prometedoras estrellas jóvenes de Hollywood; ahora son actrices consagradas y respetadas. A los 59 y 62 años respectivamente, han presentado en Londres la secuela que vuelve a unirlas en la gran pantalla (y que en España se estrena el 11 de septiembre), aunque ambas llegan con una vida completamente distinta a sus espaldas.

La película original no fue precisamente un fenómeno de masas en su estreno, pero con el tiempo encontró su público y se convirtió en una de esas películas de culto que pasan de generación en generación. Así que no extraña tanto la llegada de 'Prácticamente magia 2', basada en la novela que Alice Hoffman publicó en 2021.

En la ficción, las hermanas Owens regresan para enfrentarse a una maldición familiar que atraviesa generaciones. En la vida real, Kidman y Bullock también han atravesado durante estas casi tres décadas divorcios, maternidades, éxitos extraordinarios, pérdidas devastadoras y etapas en las que tuvieron que replantearse qué querían hacer con el tiempo que les quedaba. El hechizo, esta vez, es el de volver a empezar.

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Nicole Kidman, una vida de película

En 1998, cuando Nicole Kidman interpretó a Gillian Owens, estaba casada con Tom Cruise, un matrimonio que había comenzado en 1990 y que terminaría en 2001. Juntos adoptaron a Isabella y Connor. Kidman ha hablado en distintas ocasiones de lo profundamente absorbente que fue aquella relación, y recientemente ha reconocido que durante aquel matrimonio llegó a anteponer su vida sentimental a su propia carrera. "Simplemente nos enamoramos locamente; así de sencillo", rememoraba en 'Voge'.

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Su segundo gran capítulo sentimental comenzó con el músico de country Keith Urban. Se conocieron en 2005, se casaron en 2006 y durante casi dos décadas formaron una de las parejas más estables y fotografiadas de la industria. Tuvieron dos hijas, Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2010 mediante gestación subrogada.

La historia terminó, sin embargo, de una manera que probablemente pocas personas habrían imaginado cuando la pareja celebraba sus aniversarios en las alfombras rojas. La causa oficiales esgrimidas fueron las consabidas diferencias irreconciliables; pero los rumores de infidelidad de él parecen tener cierto peso. El divorcio quedó formalizado en enero de 2026.

"Vale, no esperaba esto. Tenía una idea diferente de cómo iba a ser mi vida, pero esto es lo que hay ahora (...) Puedo optar por no afrontarlo realmente y simplemente encogerme sobre mí misma, o puedo seguir adelante con una enorme esperanza", explicaba al respecto en la mencionada charla con 'Vogue'.

Kidman también ha tenido que enfrentarse a dolorosas pérdidas familiares. La de su padre, Antony, que falleció repentinamente en 2014, y más recientemente, en 2024, la de su madre, Janelle, quien había sido una figura decisiva en su vida y en su carrera.

Mientras tanto, su carrera no solo no se frenó, sino que experimentó una etapa imperial en la primera década de los 2000, encadenando, entre otros personajes arriesgados, los de 'Los otros', 'Moulin Rouge', 'Dogville', 'Reencarnación' y 'Las horas', película por la que ganó el Óscar a la mejor actriz en 2003.

En 2010 fundó su productora, Blossom Films, convirtiéndose en una de las empresarias más poderosas de Hollywood. Su intención era dar control creativo a los artistas, buscar nuevas perspectivas narrativas y adaptar novelas complejas, muchas de ellas con un fuerte protagonismo femenino.

En la última década también se ha convertido en una de las grandes figuras de la televisión de prestigio gracias a 'Big Little Lies', 'The Undoing' o 'The Perfect Couple'. Y en el cine ha seguido cosechando premios y nominaciones por trabajos como 'Rabbit Hole', 'Ser los Ricardo' o 'Babygirl'.

Sandra Bullock, del Óscar al trauma

Cuando rodó 'Prácticamente magia', Sandra Bullock ya era una estrella gracias a 'Speed', 'Mientras dormías' o 'Tiempo de matar'. Pero lo que vino después consolidó una de las carreras más singulares de Hollywood. Alternó comedias como 'Miss Agente Especial' con dramas y grandes producciones, y en 2010 recibió el Óscar a la mejor actriz por 'The Blind Side'. Poco después llegarían 'Gravity', por la que volvió a ser candidata al Óscar, 'Bird Box' y, ya en 2022, 'The Lost City'.

También cambió radicalmente su vida familiar. En 2010 adoptó a Louis, un proceso que había iniciado junto a su entonces marido, Jesse James. La pareja se divorció ese mismo año después de que salieran a la luz las infidelidades de él. Bullock continuó adelante con la adopción como madre soltera. En 2015 llegó a su vida su segunda hija adoptada, Laila.

Ese mismo año comenzó su relación con Bryan Randall, fotógrafo y antiguo modelo que terminaría siendo el amor de su vida. No necesitó convertir aquella relación en un espectáculo público. Durante ocho años construyeron una familia discreta junto a los dos hijos de Bullock y Skylar, la hija que Randall tenía de una relación anterior.

La parte más dura llegó cuando a Randall le diagnosticaron ELA en 2020. La enfermedad permaneció prácticamente en secreto, por expreso deseo suyo, y Bullock ejerció de cuidadora, madre y compañera durante unos años especialmente difíciles, además atravesados por la pandemia de Covid, en los que se apartó del cine.

En 2023 Randall murió a los 57 años. La actriz de '28 días' ha tardado tres años en hablar públicamente de ello. En el pódcast SmartLess ha admitido que el duelo había comenzado mucho antes de la muerte física de Randall, cuando la enfermedad fue transformando progresivamente a la persona que conocía. "No creo que haya afrontado eso hasta después de que murió, porque simplemente estás en esa cinta de correr”, confesaba. También reconocía que durante ese periodo se había dejado a sí misma en último lugar.

La magia de volver

No es una casualidad que haya escogido ahora para regresar a la pantalla una película que habla precisamente de familia, pérdidas, vínculos y de la necesidad de romper con una herencia dolorosa. La propia Bullock parece encontrarse en un lugar diferente. Ha hablado de recuperar la alegría, de cuidarse y de mirar el mundo con una curiosidad que había perdido durante los años de enfermedad y duelo.

A su lado tiene a Kidman, con quien no ha parado de abrazarse, susurrarse bromas al oído y reírse ante las cámaras en la premiere de 'Prácticamente magia 2'. ""Las discusiones, las bromas... somos exactamente las mismas personas que éramos en aquel entonces, excepto que ahora tenemos hijos", ha bromeado Bullock. Y, efectivamente, hay algo mágico en que las dos mujeres que en 1998 interpretaron a unas hermanas enfrentadas al amor, a la familia y a una maldición ancestral aparezcan ahora en la alfombra roja sabiendo mucho más sobre todas esas cosas.