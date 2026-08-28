Claudia Chacón y Sergio revelan su opinión sobre las relaciones abiertas: ''La otra persona no lo sabía''

Equipo mtmad 28 AGO 2026 - 12:37h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su novio se abren en su canal de mtmad

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Claudia Chacón y su novio Sergio juegan al 'tag del sexo' y hablan abiertamente de relaciones íntimas, fantasías y deseos. En esta ocasión la pareja ha dado su opinión sobre las relaciones abiertas y confiesan si estarían en una o no. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' responde a las preguntas: ''¿Tendrías una relación abierta? ¿Alguna vez la has tenido?'', y contesta, entre broma y broma: ''Yo he tenido relaciones abiertas solo por mi parte, la otra persona no lo sabía''.

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La pareja discute al respecto y ella confiesa algo: ''Yo he sido infiel y tú has sido infiel'', dice refiriéndose a las anteriores relaciones en las que han estado, pero él al principio lo niega aunque acaba dándole la razón.

''Nosotros empezamos un poco, no como relación abierta, pero dijimos podemos hacer lo que queramos y nos lo contamos (...) Luego no nos contábamos nada, nos peleábamos, nos poníamos celosos'', cuenta la exconcursante de 'Supervivientes'.

Claudia y Sergio confiesan si han hecho algún trío

La pareja confiesa sus deseos y fantasías en su último capítulo de mtmad y revelan si han mantenido relaciones con más de una persona.