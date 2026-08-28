Claudia Chacón y su novio Sergio confiesan si alguna vez han hecho un trío

Equipo mtmad 28 AGO 2026 - 11:39h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio se confiesan en su canal de mtmad

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Claudia Chacón se sienta en esta ocasión junto a su novio Sergio para hacer un 'tag sexual'. La pareja responde a sus preguntas más íntimas y revelan sus secretos y deseos mejor guardados. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La exconcursante de 'Supervivientes' lanza una pregunta: ''¿Habéis hecho alguna vez un trío?'', y la pareja comienza a sincerarse: ''Creo que es algo que sí se tiene que probar alguna vez en la vida, por la experiencia'', comenta ella, entre risas, aunque confiesa que no lo haría con su pareja.

La conversación continúa subiendo de tono y Sergio confiesa que lo haría con dos chicas, mientras que Claudia está más abierta a probar otras cosas: ''Si se hace, ya que se pruebe de todo ¿no?''.

Claudia Chacón desvela cómo fue su primera vez

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' echa la vista atrás y recuerda una relación que tuvo durante seis meses y no escatima en detalles a la hora de contarlo absolutamente todo.