Natalia Sette 28 AGO 2026 - 11:25h.

La hija de Terelu Campos aparece en sus 'stories' muy nerviosa contando el incidente que les ha ocurrido por fuera de su casa

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están más que acostumbrados a convivir de forma habitual con las cámaras. La pareja suele mantener múltiples encuentros con la prensa cerca de su domicilio, donde acostumbra a haber reporteros de forma constante con los que guardan una buena relación. Sin embargo, la influencer ha denunciado un horrible episodio que ha vivido fuera de su casa.

La hija de Terelu Campos, que afronta la recta final de su segundo embarazo , ha reaparecido en sus perfiles públicos para contar la peligrosa situación sufrida mientras viajaba en su vehículo con su familia. “Hoy salimos con el coche con nuestro hijo y nos ha seguido un coche de prensa conduciendo de forma muy violenta”, ha comenzado relatando la influencer visiblemente nerviosa.

La temeraria actitud del conductor desató de inmediato la angustia de la joven, temerosa por la seguridad de los suyos. “Me empiezo a asustar mucho, estoy embarazada de ocho meses y con mi hijo en el coche”, ha continuado contando. Ante la peligrosa actitud del reportero, Carlo decidió detener el coche y bajarse para pedir explicaciones, encontrándose con una respuesta desmedida y agresiva.

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“Alguna vez hay cierto tipo de prensa, muy poca, que ha intentado provocar a Carlo para buscar una reacción por su parte”, ha desvelado Alejandra. Parece ser que el periodista buscaba eso precisamente, pues comenzó a insultar al italiano sin parar. Aunque Carlo se metió de nuevo en el coche, el hombre siguió persiguiéndolos de forma violenta.

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“Se ha metido en el coche de nuevo y hemos seguido nuestro camino, pero él seguía igual, cada vez más agresivo. Una persona que trabaja en nuestra urbanización sale a la calle y casi le atropella. Ahí ya entró en pánico, me iba el corazón a mil”, ha confesado Alejandra.

Aterrorizada por si les ocurría algo a ellos, la hija de Terelu Campus decidió intervenir personalmente para frenar al reportero. “Me he bajado yo, le he dicho que iba a llamar a la policía y empezó a insultarme a mí. Carlo estaba asustado de que este señor hiciera algo porque casi atropella a la persona que trabaja en la urbanización, no sabía si a mí me iba a hacer algo”, ha continuado relatando angustiada.

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Tras dar aviso a las fuerzas de seguridad, el agresor optó por darse a la fuga de forma precipitada antes de la llegada de los agentes. “Llamé a la policía y se terminó escapando. Tengo vídeos de su coche y sé quién es porque lo he visto en otras ocasiones”, ha aclarado la creadora de contenido.

Todavía digiriendo el enorme susto, la influencer ha mostrado su profundo malestar ante lo ocurrido. “No os puedo explicar lo que ha sido, quería pegarle a Carlo delante de nuestro hijo”, ha concluido con indignación. Para finalizar, Alejandra ha querido agradecer el trabajo de los profesionales respetuosos, suplicando que estos comportamientos no se repitan para no poner en peligro su vida ni la de su familia.