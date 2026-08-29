Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 17:18h.

Durek Verret, chamán estadounidense y marido de Marta Luisa, princesa de Noruega, cometió un grave error tras la muerte del rey

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El viernes se conocía la triste noticia de la muerte del rey Harald V de Noruega después de que hubiese sido ingresado un día antes por un grave deterioro de salud. El país, sumido en la tristeza, hizo un gran homenaje al que estuvo frente la Casa Real durante 35 años y la corona pasó a manos de su hijo, el príncipe Haakon.

Sin embargo, apenas un día después de que se conociese la noticia, Durek Verret, chamán estadounidense y marido de la hija del hasta ahora rey, Marta Luisa, ha tenido un desliz con el protocolo real que ha hecho desviar todas las miradas hacia ese sonado error, según confirma 'El Español'.

Momentos después de que la Casa Real compartiese públicamente y a través de sus redes sociales el fallecimiento del monarca, Verret quiso dedicar un emotivo mensaje al que había sido su suegro donde confirmaba estar afligido por su muerte. Y todos lo creyeron así, hasta que poco más de una hora después reveló que él también se encontraba en el mismo hospital donde Harald V había fallecido horas antes.

La publicación que hizo saltar todas las alarmas

Y no, no estaba acompañando a la familia en estos duros momentos, sino que el mismo era paciente del hospital porque, durante las últimas horas del rey, él estaba siendo intervenido de un riñón. Una operación que, como ha querido contar explicita y de manera cercana con sus seguidores, ha salido todo genial y se encuentra en perfectas condiciones.

Lo que ha llamado la atención es esas explicaciones y revelaciones de secreto de la familia real a la que pertenece, dado que esta publicación ha sido considerada como una grave falta de protocolo que se produce por desconocimiento de las pautas a seguir cuando perteneces al seno político o incluso a una familia real, como es su caso.

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Sin embargo, no ha durado mucho este error y debe ser que alguien del equipo de comunicación de la Casa Real se daría cuenta de este grave fallo y le aconsejó que lo borrase inmediatamente porque no era un contenido apropiado en mitad de una jornada de luto oficial como era la muerte del rey de Noruega.