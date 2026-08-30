Fiesta 30 AGO 2026 - 18:58h.

La hermana de José Ortega Cano ha intervenido para defender al torero de los que aseguran que Rocío Jurado se quería separar de él

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Enrique del Pozo desataba hace algunas semanas una intensa polémica al asegurar en 'Fiesta' que Rocío Jurado tenía la firme intención de divorciarse de José Ortega Cano antes de que su grave enfermedad frenara sus planes.

Del Pozo sostenía firmemente su testimonio basándose en las vivencias y confidencias que compartió directamente con la cantante, un relato que coincide en gran medida con las declaraciones previas de Rocío Carrasco.

La revelación de Enrique reabría viejas heridas entre los familiares de Ortega Cano y no tardaban en aparecer las primeras reacciones, colocando de nuevo al torero en el centro del ojo público por las presuntas discusiones y crisis conyugales que marcaron sus últimos años junto a Rocío Jurado.

Mientras el diestro ha optado por mantener un tenso silencio ante la prensa, figuras cercanas al torero como Amador Mohedano han salido en su defensa desmintiendo la versión del colaborador. Lejos de retractarse, Enrique del Pozo ha asegurado que no solo fue testigo en una ocasión de las presuntas intenciones de la cantante, si no que hasta en tres ocasiones habría escuchado a Rocío contar sus deseos.

Mari Carmen Ortega Cano interviene en el programa

Mari Carmen Ortega, hermana del torero, ha entrado en directo por teléfono y ha respondido no solo a Enrique del Pozo, si no también a todos los que aún siguen poniendo en duda la relación de amor de su hermano y Rocío Jurado:

"Mi hermano y Rocío tuvieron una historia de amor maravillosa que se acabó porque ella se fue demasiado pronto. Eso de que se iban a separar para nada, yo te lo puedo garantizar porque yo estuve siempre muy cerquita de ellos (...) También es mentira que Rocío dejase escrito en los diarios que se quería separar, es mentira si quiera que existan esos diarios. Rocío estaba muy enamorada de Ortega y él de ella (...) Si mi hermano le daba mala vida ahí estaban su hermana Gloria y su hija Rocío, ¿por qué no le dijeron nada a Ortega Cano? Qué casualidad que Rocío le contara a los periodistas que se quería separar y no se lo contaba a su propia familia. No sé por qué le están haciendo eso a mi hermano porque él nunca habla de nadie ni se mete con nadie".