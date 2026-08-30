Celia Molina 30 AGO 2026 - 12:09h.

El 29 de agosto, un hombre de 49 años se fracturó las dos piernas mientras se montaba en la atracción Batman Gotham City Escape

El otro accidente ocurrido en el Parque Warner: un joven de 23 años murió tras golpearse la cabeza en el 'Hotel Embrujado'

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El pasado 29 de agosto, un hombre de 49 años con movilidad reducida se fracturó las dos piernas al salirse de su asiento en una de las atracciones más famosas del Parque Warner de Madrid. El varón, había dejado aparcada su silla de ruedas y se montó en el Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que se convirtió en la primera atracción multi-launch (de lanzamientos múltiples) de España en 2023.

Según informa Europa Press, la víctima sufrió una fractura abierta en la pierna izquierda, así como otra cerrada en la pierna derecha, quedando en un estado "deplorable", tal y como aseguraron en el programa 'Fiesta' varios testigos del accidente. Por el momento, según el comunicado emitido después por la empresa Warner Bros Park, la atracción permanece cerrada.

Echando la vista atrás, este accidente, que ha sido replicado por toda la prensa española, no ha sido, ni de lejos, el primero que tiene lugar en el parque, ubicado en la localidad de San Martín de la Vega. En 2005, se registró un incidente mortal en otra de sus atracciones y, años antes, durante la construcción de sus instalaciones, dos obreros murieron en dos siniestros relacionados con la obra.

Los dos obreros que murieron en las obras de la Warner

Según informó El País en mayo de 2001, Constancio C. B., un soldador de 46 años de la empresa Monoplex, falleció en las obras del parque temático al sufrir un fuerte traumatismo torácico tras caerle encima una viga de grandes dimensiones. "El hombre soldaba un cable, colgado en una cesta de vehículo oruga, cuyo mecanismo manejaba él mismo. Comenzó a elevar la plataforma sin percatarse de que sobre él había una viga de hierro, bajo la que quedó atrapado sin que le diera tiempo a reaccionar", dijo el diario.

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Al año siguiente, en enero de 2002, José Delgado Vázquez, un trabajador de 21 años, murió también en las obras del complejo aplastado por una carretilla elevadora que conducía. El vehículo entró en una cuneta y volcó sobre el joven. Las lesiones que sufría (traumatismo craneoencefálico, traumatismo cervical y fractura de tráquea) le produjeron la muerte casi al instante, según informó entonces un portavoz de Emergencias 112.

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Un joven de 23 años falleció en el 'Hotel Embrujado'

Una vez inaugurado el centro de ocio, en el año 2005, otra trágica muerte tuvo lugar, esta vez sí, en una de las atracciones. Según los testimonios de los testigos del siniestro - la novia, la hermana y el primo del fallecido, Francisco Javier Infantes, de 23 años - éste había conseguido salirse de la barra de seguridad de la última parte del show del 'Hotel Embrujado', una Mad House que replicaba escenas de películas de terror como 'El Exorcista ' 'Entrevista con el Vampiro'.

"Mi hermano se debió de marear y se levantó. Seguramente, pensó que no le pasaría nada apoyado en la pared, porque no sabía que era precisamente lo que se movía. Allí se quedó agarrado en una especie de saliente. Yo también pensaba que estaba seguro. Fue espantoso, todos empezamos a chillar, porque una pieza de la atracción le estaba machacando, pasaba por encima de él una y otra vez", declaró la hermana del fallecido, Sara Infantes, horrorizada por lo que había tenido que presenciar.

El Parque, sin embargo, achacó el accidente mortal a la conducta del individuo y no a la facilidad con la que pudo salir de su asiento de seguridad: "El fallecimiento del visitante se produjo como consecuencia del forcejeo y escape de las barreras de seguridad que le permitían estar sentado y seguro. El visitante, tras dicho forcejeo, escapó de las barreras y sufrió un golpe debido al movimiento de la atracción", dijeron en un comunicado.