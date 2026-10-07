Celia Molina Europa Press Helsinki, 07 OCT 2026 - 10:42h.

En paralelo a la agenda de Felipe VI en Finlandia, la reina visitó la escuela pública de Käpylä, que cuenta con un programa en español

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Antes de que viajen a Ceuta, los Reyes de España se he han trasladado hasta Finlandia como parte de su agenda internacional. Su visita institucional arrancó el martes, 6 de octubre, con el recibimiento con honores que les brindaron el presidente, Alexander Stubb y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial, donde Felipe VI mantuvo también un encuentro bilateral con el mandatario finlandés.

Por su parte, y como ocurre en otros viajes de estado, Doña Letizia mantuvo una agenda paralela, visitando junto a la primera dama la Escuela Pública de Käpylä, que cuenta con un programa bilingüe finlandés-español. Actualmente, en Finlandia hay unos 40.000 estudiantes de español, ocupando el tercer lugar entre las lenguas extranjeras más estudiadas.

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En Käpylä, unos 170 alumnos participan en este programa bilingüe y otros varios centenares estudian español o participan en actividades relacionadas con la cultura española.

La visita de la reina, vestida de Pedro del Hierro, incluyó un encuentro con alumnos y profesores en el patio del centro, según ha informado Zarzuela, tanto en su cuenta de X como en la de Instagram. Y también una actuación del coro del colegio en el que los jóvenes estudiantes le cantaron, en un perfecto español, el tema de José Luis Perales, 'Que canten los niños'. "Os ha salido de maravilla", les dijo Letizia Ortiz, tras su interpretación.

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Visita a una clase de español y encuentro en el patio

La visita continúo en una clase de español de alumnos de séptimo grado. Allí, junto al profesor Marc Cerdà Marín, los estudiantes trabajaron sobre los distintos dialectos y variedades del español, antes de que Letizia y Suzanne Innes-Stubb concluyeran el recorrido con un encuentro con los alumnos en el patio, según informa Europa Press.

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El rey Felipe defendió a Ceuta en la cena de gala

La siguiente parada en la agenda de los Reyes fue el Ayuntamiento de Helsinki, donde fueron recibidos por el alcalde, Daniel Sazonov, y donde, tras firmar en el Libro de Oro de la ciudad, el Rey recibió la Medalla de Honor de Helsinki, distinción que se entrega a los jefes de Estado que visitan oficialmente el país. A continuación, el Rey se trasladó al Parlamento, donde le recibió su presidente, Jussi Halla-aho, y allí firmó en el Libro de Honor.

Por la noche, Felipe y Letizia acudieron a una cena de gala y nuestro mandatario aprovechó para defender que "Ceuta es frontera de la UE", como también lo es Finlandia, insistiendo en que, por tanto, las amenazas son para todos los Estados miembros "vengan de donde vengan" y que debe haber un "esfuerzo compartido" de los 27 para garantizar su seguridad.

Los Reyes de España viajarán a Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, en el marco de los disturbios que la entrada masiva de inmigrantes marroquíes que tuvo lugar el pasado 30 de julio han provocado en la primera ciudad. La agenda institucional definitiva y los horarios detallados para cada una de las dos jornadas en los enclaves españoles se harán públicos a lo largo de los próximos días.